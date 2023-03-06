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苗縣銅鑼東河圳乾涸只剩魚屍 農民觀望不敢插秧

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗縣年初至今鮮少降雨，公館、銅鑼2鄉重要灌溉水源「東河圳」已嚴重乾涸，地方民代勘查驚見河床「只剩垃圾魚」且已死亡，農民憂心一期稻作無水灌溉，多半觀望不敢插秧。

今天是24節氣中的「驚蟄」，既沒春雷也無雨，銅鑼鄉民代表徐裕逢告訴中央社記者，這週本應是插秧高峰期，但今年銅鑼、公館一帶，因主要賴以灌溉的後龍溪支流「東河圳」乾枯一片，農民害怕投入秧苗成本後無水灌溉，多半躊躇不敢貿然插秧。

徐裕逢表示，他根據中央氣象局觀測資料進行比對，公館觀測站近3個月降雨量，僅有去年同期的14%，經實際勘查東河圳，河床與去年水量充足、綠意盎然的景象有天壤之別，「如今乾涸到只剩下『垃圾魚』」且已死亡。

徐裕逢沿著水圳河床撿拾了近20尾魚屍，他說目前正值一期稻作春耕用水，加上芋頭輪作的用水高峰期，上游「水頭」已經缺水，中下游更分不到水，已有農民為了搶水發生爭執，期盼政府能及早重視可能面臨的乾旱問題。

公館鄉農會總幹事古雪雲指出，公館在地紅棗雖處於休眠期，但仍有水份需求，才不致影響後續開花、結果，另外，柑橘等果樹也正是下肥料時節，需要有水幫助溶解，在極端氣候下，未來若持續缺水，各種農作生長都會受影響，不僅限於稻作和芋頭。

古雪雲說，目前苗栗地區水庫水位都持續下滑，而農民申報公糧收購變更期限至10日截止，期盼政府對於是否停灌、休耕等抗旱政策儘早公告，讓農民提前因應。

農民 驚蟄

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