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提醒儲水備用！ 中壢1300戶8日晚上起停水11小時

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台水公司中壢區中原營區管線工程施工，3月8日晚上9時起1300用戶，連續停水11小時，（施工示意圖）。本報資料照
台水公司中壢區中原營區管線工程施工，3月8日晚上9時起1300用戶，連續停水11小時，（施工示意圖）。本報資料照

台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市政府新建工程處辦理中壢區中原營區區段徵收管線銜接工程施工，該區處今天下午公告，3月8日晚上9時起至9日早上8時止，中壢區仁義里、忠義里一帶的1300用戶，將連續停水11小時，請民眾預先儲水備用，避免用水不便。

台水公司第二區處配合市府辦理中壢區中原營區區段徵收管線銜接工程施工停水11小時，停水區域包括中壢區仁義里中華路二段單號側（中華路二段 367 巷至延平路）、忠義里忠義路、忠信路、普忠路（中華路二段至鐵路平交道）、中華路一段~二段單號側（中華路一段 619 巷~中華路二段 367 巷）、中華路二段雙號側（南園路至中園路）、南園路 2-16 與 2-20 號。。

市府經發局表示，提醒民眾預先在停水前6小時完成儲水備用，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲，並請節約用水，停水期間請關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞。

停水 區段徵收

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