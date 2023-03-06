提醒儲水備用！ 中壢1300戶8日晚上起停水11小時
台灣自來水公司第二區管理處配合桃園市政府新建工程處辦理中壢區中原營區區段徵收管線銜接工程施工，該區處今天下午公告，3月8日晚上9時起至9日早上8時止，中壢區仁義里、忠義里一帶的1300用戶，將連續停水11小時，請民眾預先儲水備用，避免用水不便。
台水公司第二區處配合市府辦理中壢區中原營區區段徵收管線銜接工程施工停水11小時，停水區域包括中壢區仁義里中華路二段單號側（中華路二段 367 巷至延平路）、忠義里忠義路、忠信路、普忠路（中華路二段至鐵路平交道）、中華路一段~二段單號側（中華路一段 619 巷~中華路二段 367 巷）、中華路二段雙號側（南園路至中園路）、南園路 2-16 與 2-20 號。。
市府經發局表示，提醒民眾預先在停水前6小時完成儲水備用，避免停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲，並請節約用水，停水期間請關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言