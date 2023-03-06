石門水庫遊客大減業者不玩了 桃園市府：收費營運至月底

桃園市石門水庫去實施電子感應電子感應收費引發民怨，負責園區投資營運的桃禧公司評估園區長期施工、遊客驟減，退出營運，市政府觀旅局今天下午表示，牽涉市府、北區水資源局及桃禧三方合約爭議，最近北水局同意下，中止桃禧園區合約，營運過渡期至3月底。

市府觀旅局去年4 月間實施電子感應費系統，引起周邊7區鄉鎮居民及大溪、龍潭區藍綠議員不滿，市府觀旅局先與水利署北區水資源局（北水局）簽訂石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫合約，再與桃禧公司簽訂投資營運契約，桃禧負責石門水庫入園收費系統及南苑大草原、壩頂停車場等場域營運，由桃禧一年支付營運權利金2400萬元給北水局。

觀旅局長周柏吟接任後，發現前任市府簽定石門水庫園區的三方合約「奇怪」，要求與北水局重新研議，北水局考慮園區入園電子收費系統，希望桃禧繼續營運，觀旅局單方同意桃禧中止營運，牽涉三方合約爭議，直到最近北水局同意放手，觀旅局決定至3月底過渡期間，仍由桃禧負責入園收費及園區營運，市議員張肇良要求趁機重新檢討入園收費系統。

北水局表示，現在觀旅局與桃禧中止相關合約，北水局重新接手需要時間才能把相關管理人力找回來，將有一段過渡期，3月底前將找回管理人力解決。

桃禧公司表示，北水局在石門水庫進行2項重大工程，當初投標並未載明，工程施工期長，擔心嚴重影響遊客入園遊憩意願，石門水庫遊客數銳減，與觀旅局提供遊客數據很大落差，各方考量下決定退出石門水庫園區營運，溪洲轉運站遊客中心則繼續營運合作。

市議員李柏坊認為，石門水庫園區委外營運廠商要繳高額權利金，入園收費提高，卻無建設，觀光誘因不足，遊客不買單，觀旅局應好好思考如何建設及宣傳；市議員陳治文表示，市府與廠商續約或中止合約，不是民眾關心議題，民眾重視的是入出園收費機制不便民、易造成塞車，園區商機沒落，才是地方居民和遊客認為亟需解決。