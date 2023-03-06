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三大醫院卡關桃園八德 僅剩這一間即將動工

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市境內清大、桃園亞東及中央大學3間大型醫院的設立案都在中央卡關，而去年開工的八德長榮醫院，目前也沒有具體進度，有民眾於社群中向民代陳情，八德區究竟何時才能設立醫院。圖／本報資料照
桃園市境內清大、桃園亞東及中央大學3間大型醫院的設立案都在中央卡關，而去年開工的八德長榮醫院，目前也沒有具體進度，有民眾於社群中向民代陳情，八德區究竟何時才能設立醫院。圖／本報資料照

桃園市境內清大、桃園亞東及中央大學3間大型醫院的設立案都在中央卡關，而去年10月29日開工的八德長榮醫院，目前也沒有具體進度，有民眾於社群中向民代陳情，繼中大醫院被衛福部否決後，八德區究竟何時才能設立醫院。

衛生局指出，長榮醫院去年底因，因購入公設道路用地捐贈市政府申請容積獎勵，以及購入周邊土地申請合併，所以申請展延動工。衛福部去年底要求提具展延計畫書，並於上月24日要求該院依相關意見修正後，再報衛福部辦理。

長榮醫院執行長蘇專誠表示，因為申請容積獎勵和購入周邊的畸零地，所以申請展延，展延計畫書送出後，因為還有資料需要補件修改，近期內會盡快送審，送審通過後會馬上動工。

立委趙正宇表示，目前的醫床比，北桃園每萬人約43床，南桃園每萬人僅約25床，現在三間大型醫院入住桃園的計畫都卡關，僅剩長榮這家中型醫院確定會興建，已請衛福部在收到院方補件後盡速審核，解決地方民眾的醫療需求。

議員許家睿指出，八德位於南北桃園的中間點，且南北桃園的醫床比比例懸殊，未來市府應朝向醫療分區調整的方式處理，並考量實際交通與地理區位，讓醫療服務更可及。

桃園 長榮 衛福部

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