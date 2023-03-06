名額有限！桃園機車駕訓補助名額1500人 張善政：3/1起補助1300元
桃園市長張善政今天下午宣布，配合交通部考機車駕照前先上駕訓課程每人補助1300元，市政府從3月1日起連續3個月，加碼每人補助1300元名額1500人，疊加共2600元，鼓勵初考機車駕照的年輕人上先機車駕訓課程，之後再考駕照上路，保障孩子生命安全。
交通部公路級局新竹區監理所在中壢區一家駕訓班，舉辦今年桃園市機車駕訓疊加補助說明會，示範機車行駛馬路上遇臨停車輛臨停轉彎、開車門等各種容易發生傷亡危險實境，讓與會來賓印象深刻，公路總局統計，這項機車駕訓補助實施4年來，違規風險降低至56%，肇事風險降低至35%。
桃園市政府加碼機車駕訓疊加補助方案，也是率先各地實施，分別在國泰、大展、中正、大觀、太子、中央、鴻興、龍興、中原10家駕訓班受理學習機車安全駕訓課程。
張善政提及往事，他想到高中一位很要好同學，兩人雙雙考取台大，他同學大一騎機車出事，沒上到大二，他感慨當年如有這項先上駕訓課程，或許（他同學）這輩子會不一樣。
張說，該補助方案針對高中畢業年輕人，非常有義意，數據也證明上過駕訓課程，肇事率明顯降低，尤其桃園現在交通環境複雜，施工和車輛多，市府疊加補助共2600元，與3000多塊學費相差無幾，鼓勵家長難孩子高中畢業考機車駕照前，一定要來駕訓班上課，保障孩子一輩子騎機車安全。
立委魯明哲說，他騎車開車十幾年，深感汽機車駕駛經驗是要在安全駕訓班學，還是實境在馬路危險中學，市府加碼補助1300元先上機車駕訓課，是保護孩子生命最好的政策。
新竹監理所長吳季娟表示，交通部補助機車考照上駕訓班補助1300元，桃園市府率先配合疊加補助1300元，將至5月底前，限量1500人，希望讓每個孩子畢業前或暑假就業前，考取機車駕照前先上機車駕訓班之後，再考取駕照上路，更鼓勵家長、學校老師宣導孩子考機車駕照前趕快來駕訓班上課。
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