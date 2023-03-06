記得儲水！桃園市桃園區八德區明天停水 影響9200戶

桃園明天將進行八德區捷運G03至G05站管線臨遷工程，停水區域包括桃園區、八德區共9200戶受到影響，將停水14小時。台水提醒，停水前6小時請先儲水，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

台水表示，停水區域包括桃園區中德里、玉山里、南門里、豐林里、福林里、中原里等部分區域；八德區則有大宏里、大正里、大福里等部分區域。停水時間將從明天早上9點起至晚間11點，共14小時。

台水提醒，民眾預先於停水前6小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

台水表示，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。