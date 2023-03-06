加速危險建築重建 桃園擴大自主都更補助範圍

桃園市政府2020年5月公告「桃園市高氯離子鋼筋混凝土建築物自行實施都市更新補助計畫」，實施至今已核定補助3個海砂屋社區共1005萬3000元。市府住宅發展處今天表示，為維護民眾居住安全，今年將進一步擴大補助範圍，只要列為桃園市境內危險建築物清冊者，就會納入補助對象，期盼協助危險建築物加速重建。

住發處表示，原本補助計畫補助對象是以經完成鑑定的海砂屋社區為主，但考量近年來地震造成的危害多屬老舊複合式或耐震能力不足的建築物，因此市府已建置桃園市境內危險建築物清冊，並一併納入都市更新補助對象，鼓勵列於危險建築物清冊的社區，自主更新辦理重建。

住發處表示，本次補助須由核准立案的都市更新會申請，補助內容包含更新會行政作業費、擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫費用，希望透過補助減輕重建前規畫作業的費用。

住發處表示，該補助計畫由中央與地方雙管齊下，民眾須先依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」申請中央補助並獲核准，才能申請市府的補助計畫；等到中央核定補助經費後，再由市府加碼相同金額的補助，補助金額也會有上限，不得超過辦理都市更新事業規畫總經費的45%。