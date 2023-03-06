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竹市議會捐40台良好退役筆電 助青草湖國小教學

中央社／ 新竹市6日電

新竹市議會今天捐贈40台保持良好的退役筆電給青草湖國小，作為老師教學用，議會表示，電子化教學日漸頻繁，這批筆電可以協助老師在教學時事半功倍。

新竹市議會今天發新聞稿表示，新竹市議會有40台退役筆電，雖然不是全新，但保持良好，議長許修睿指示捐贈給學校作為教學用。

許修睿今天在捐贈儀式時致詞說，未來是網際網路、AI（人工智慧）世代，所以學校的教學也要跟上思維，電子化教學是最基礎且重要的，各類科技產物就是學校與世界連結的重要媒介。

青草湖國小校長周雯娟今天代表受贈，她說，青草湖國小本來就是學生平板教學重點學校，現在再加上筆電電子化教學的助力，相信青草湖國小師生的競爭力如虎添翼。

新竹市政府教育處長童鳳嬌於稿中指出，青草湖國小是新竹市數位教育科技標竿學校、海洋教育與數位課程發展重點學校，期許明年能代表新竹市角逐全國教學卓越獎。

新竹 競爭力 AI

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