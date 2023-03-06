近期無降雨！竹科3月起實施用水大戶自主節水5％

近期南部水情吃緊，3月1日起南部科學園區採總量管制方式節水10%。針對新竹科學園區狀況，竹科管理局局長王永壯今天表示，目前區內供水正常，因應水情狀況，竹科從3月起實施用水大戶自主節水5％，後續將看情況進行滾動式調整。

王永壯表示，新竹科學園區每天用水約14萬至15萬噸。節水是竹科一直努力的方向，近期寶山、寶二水庫蓄水量也下降，園區內10大用水廠商自3月初開始自主節水5%，另外自石門水庫到寶二水庫的專管，有機會在2026年完工，後續將看情況進行滾動式調整。