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近期無降雨！竹科3月起實施用水大戶自主節水5％
近期南部水情吃緊，3月1日起南部科學園區採總量管制方式節水10%。針對新竹科學園區狀況，竹科管理局局長王永壯今天表示，目前區內供水正常，因應水情狀況，竹科從3月起實施用水大戶自主節水5％，後續將看情況進行滾動式調整。
王永壯表示，新竹科學園區每天用水約14萬至15萬噸。節水是竹科一直努力的方向，近期寶山、寶二水庫蓄水量也下降，園區內10大用水廠商自3月初開始自主節水5%，另外自石門水庫到寶二水庫的專管，有機會在2026年完工，後續將看情況進行滾動式調整。
根據水情最新資訊顯示，寶山水庫有效蓄水量：249.24萬立方公尺，目前約有49.7％，預測剩餘天數：60天以上。寶山第二水庫有效蓄水量：2042.53萬立方公尺，目前約有64.9%，預測剩餘天數：60天以上。
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