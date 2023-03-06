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草地填廢棄物？新竹國際風箏賽場有紅火蟻 高虹安還發現這些

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，民眾黨議員宋品瑩今與市長高虹安到場會勘。記者王駿杰／攝影
新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，民眾黨議員宋品瑩今與市長高虹安到場會勘。記者王駿杰／攝影

新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，民眾黨議員宋品瑩今與市長高虹安到場會勘，除了解紅火蟻防治狀況，也發現風箏賽場草地有部分區域呈現光禿禿一片，仔細看還可發現土壤裡埋著疑似廢棄物的磁磚與玻璃，表示要盡快釐清該區土壤狀況，請廠商盡快清除有立即性危險的廢棄物。

高虹安說，她今天到風箏賽場會勘，發現部分草皮除了坑坑疤疤外，還有外露的廢棄磁磚、磚頭甚至是玻璃，當時該場地總經費達8200多萬元，當時工程主要是將南寮漁港南側與青草湖疏濬的土壤回填至風箏賽場，如今草皮底下卻埋有疑似廢棄物，這可能會讓民眾意外受傷，市府會盡快盤整草地狀況，釐清合乎當初工程的合約內容，另外，也會要求廠商盤點有問題的土壤，先將表層有危險性的廢棄物清除，並研議市府要重新覆土，種植草皮。

至於紅火蟻部分，高虹安表示，南寮漁港風箏賽場兼具觀光性質，周末有很多親子家庭在此放風箏，市府很重視該處的草皮狀況，近期已加強投藥與巡檢頻率，希望盡快解決問題，也提醒民眾要避開危險區域。

市議員宋品瑩說，她接獲陳情，風箏賽場是民眾常去的遊憩地點，但近期紅火蟻好像變多了，擔心是不是土方有問題，所以才規畫會勘，希望市府相關單位能重視。

紅火蟻為外來入侵種，北部多個縣市都有其蹤影。依國家紅火蟻防治中心資料顯示，竹市列管的紅火蟻防治區域約232處，面積約1387公頃，插旗是為了確認巢穴位置，需定期投藥及持續監控， 6個月以上無發現紅火蟻才會解除列管。

市府產發處回應，國際風箏賽場2017年完工，2019年就有紅火蟻現蹤，研判是自然遷飛而來。為了防治蟻害，產發處每月都會在風箏賽場投藥，藥量約2500公克，但由於風箏賽場範圍大，可能某區域防治完後，其他區域又有紅火蟻遷飛入侵，所以難根治，目前每周都會派員巡檢，每月投藥，會持續進行防治工作。

除了解紅火蟻防治狀況，市長高虹安與市議員宋品瑩也發現風箏賽場草地有部分區域呈現光禿禿一片，仔細看還可發現土壤裡埋著疑似廢棄物的磁磚與玻璃。記者王駿杰／攝影
除了解紅火蟻防治狀況，市長高虹安與市議員宋品瑩也發現風箏賽場草地有部分區域呈現光禿禿一片，仔細看還可發現土壤裡埋著疑似廢棄物的磁磚與玻璃。記者王駿杰／攝影
新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗。記者王駿杰／攝影
新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗。記者王駿杰／攝影
新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗。記者王駿杰／攝影
新竹漁港國際風箏賽場是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗。記者王駿杰／攝影
除了解紅火蟻防治狀況，市長高虹安與市議員宋品瑩也發現風箏賽場草地有部分區域呈現光禿禿一片，仔細看還可發現土壤裡埋著疑似廢棄物的磁磚與玻璃。記者王駿杰／攝影
除了解紅火蟻防治狀況，市長高虹安與市議員宋品瑩也發現風箏賽場草地有部分區域呈現光禿禿一片，仔細看還可發現土壤裡埋著疑似廢棄物的磁磚與玻璃。記者王駿杰／攝影

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