苗栗明德水庫「明湖水岸」新品牌 超前啟動產業輔導

苗栗縣頭屋鄉明德水庫公、私可望投入逾10億元開發，明德村長謝文達形容今年是「明德村翻轉年」，縣府超前部署啟動產業輔導，希望打造「明湖水岸」新品牌，再造昔日台灣四大水庫的榮光。

縣政府「明湖水岸遊憩帶亮點計畫」六大行動中觀光產業輔導計畫，今天在頭屋鄉明德社區活動中心辦理說明會，居民座無虛席，縣府文化觀光局觀光行銷科長黃騰達說，明湖水岸是縣府繼三義鄉舊山線鐵道自行車後，再造國際級新亮點，也希望地方參與，創造多贏的局面。

其中產業輔導方案，將辦理解說導覽、經營管理培訓等課程，點亮店家營造將遴選輔導特色店家10家、氛圍改造5家，即日至3月20日受理申請，特色商品輔導開發，即日至3月31日受理申請，此外，規畫遊程、套裝行程，洽詢電話04-24627527。

「今年是明德村翻轉年！」謝文達說，包括公家單位及露營區如雨後春筍，計畫投入明德水庫觀光設施逾10億以上，地方必須做好準備，打造特色並串聯在地產業，迎接觀光人潮與錢潮。

文觀局指出，明德水庫於1960、70年代是台灣四大水庫，縣府爭取交通部觀光局核定2億多元經費，打造「一湖、雙島、三環、四創生、五大主題」，開發陸、水、空遊憩活動，軟硬體工程都進行中。