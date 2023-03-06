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桃園3月徵才活動釋4200職缺 薪資最高達10萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府就業職訓服務處3月將舉辦4場徵才活動，共釋出4200個以上職缺。圖／桃園市勞動局提供
桃園市政府就業職訓服務處3月將舉辦4場徵才活動，共釋出4200個以上職缺。圖／桃園市勞動局提供

為協助待業民眾及青年能夠順利投入職場，桃園市政府就業職訓服務處3月將舉辦4場徵才活動，共釋出4200個以上職缺，其中，日月光製程工程師薪資最高可達10萬元，敬鵬工業也開出最高月薪6.6萬元積極獵才，歡迎尋職民眾到現場面試。

4場徵才活動分別是10日陽明公園市民活動中心場、15日中壢就業中心、16日陽明公園市民活動中心場、17日龍潭區公所場。

4場活動共有103家廠商設攤，包含日月光、敬鵬工業、允晟照明、輝能科技、安橋保全、聯新居家、惟心長照、國瑞汽車、建榮工業、永豐餘、華城電機、屈臣氏、全家便利商店、台灣永光化學、立益物流等知名企業參與，現場將釋出各類工程師及技術員、警衛保全員、門市人員、業務人員、居服員、駕駛員、餐飲服務員等職缺。

就職處表示，活動現場將提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」等多種方案諮詢及登記， 若為設籍桃園市未滿30歲高中職的畢業青年，同時參與就服處「青年安薪就業讚」方案，受雇滿6個月最高可再領2萬1000元。

同時就服處辦理「安穩僱用計畫2.0」，雇主聘僱由公立就業服務機構所推介的失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，歡迎民眾諮詢登記。

青年 保全 桃園

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