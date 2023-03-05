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竹市南寮大道新作攔砂圍網 不敵強風、大潮屢傳倒塌

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」。記者張裕珍／攝影

通往新竹漁港的新竹市南寮大道2018年11月9日通車，但每年逢東北季風季節漂沙、積沙嚴重，有漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」，有設等於沒設。市府工務處說明，工程尚未竣工，將責成廠商調整防沙圍網設置線型，力求網架穩固，同時也能達到攔漂沙功能。

南寮大道為台68線東西向快速道路通往新竹漁港的要道之一，由於道路靠海，隨著東北季風漸強，部分路段會不斷有從新竹縣海岸被吹拂而來的沙土，影響行車安全。市府定期監測飄沙、清沙，以及架設堆沙籬、欄杆圍網等擋沙設施，減少飄沙危害。

市府去年底在南寮大道一帶展開漂沙改善工程，在道路旁的岸邊設置300公尺長的防沙圍網，並建置水塔、水管等噴灌系統，準備在防沙圍網之間栽種地被型植栽固沙；但漁民發現防沙圍網不耐用，且設置地點過於靠海，從過年前迄今就發現倒了3次。

彭姓漁民說，他常在出海口捕撈鰻苗，市府這幾年陸續在岸邊做了2層防沙圍網，新作的第3層圍網結構扎不穩，只要風勢強勁加上大滿潮一來就會倒，「有石頭幫忙擋都擋不住」，他認為圍網地點應調整內縮，「否則跟海爭地，扶正沒多久很快就會倒！」

市府工務處回應，近月在南寮大道旁進行漂沙改善工程，整個工程還未竣工；新設約300公尺長的防沙圍網特定區段，因大潮加上風勢推波，確實有浪勢沖刷圍網基礎情形，造成圍網攔架裸露及傾倒，會再請建置廠商改善，重新固定施作。

工務處也說明，攔沙圍網的定線設置位置是依氣象局的南寮地區高潮線高程位置為準，再向上退縮水平距離約1公尺後設置，以求最大化攔阻漂沙情形，將再責成廠商配合各特定區段特性調整防風圍網設置線型，務求在攔漂沙與穩固間取得折衷為目標。

另，彭姓漁民也表示廠商過去都會清除積沙運離，但現在似乎都是將沙子倒回海裡，「風一吹照樣有積沙問題」，清沙治標不治本；市府工務處說明，目前清理南寮大道積沙作業，因無法外運，僅作沙洲內小搬運處理。

新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」，認為應該調整防沙圍網位置。記者張裕珍／攝影
新竹市南寮大道因漂沙問題嚴重，漁民發現市府最新施作的防沙圍網，不堪強勁風勢與大潮來襲「過年前迄今倒了3次」，認為應該調整防沙圍網位置。記者張裕珍／攝影

新竹 東北季風

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