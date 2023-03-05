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請預先儲水 中壢楊梅新屋2538戶7日上午起停水8小時

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台水公司中壢區過嶺地區7日上午9點至下午5點停水8小時，中壢及楊梅、新屋2538戶停水。（施工示意圖）。本報資料照
台水公司中壢區過嶺地區7日上午9點至下午5點停水8小時，中壢及楊梅、新屋2538戶停水。（施工示意圖）。本報資料照

台灣自來水公司第二區處3月7日辦理中壢區過嶺里民族路六段90號旁新裝工程，台水二區處、市府經發局表示，因應施工，7日上午9時至下午5時，中壢、楊梅、新屋等里停水2538戶，請用戶預先儲水備用，避免生活不便。

台水公司二區處表示，配合中壢區過嶺里民族路六段90號旁新裝工程」施工，後天（7日）9時至下午5時止，停水區域，包括中壢區過嶺里松平路、松平一街至松平三街、松信一街、松信二街、松勇路、松勇一街、松勇二街、松信路、松仁路、松勤路、松義一街至松義三街、松義路、松德路、松德一街、松智路、松智一至三街、過嶺路一段、民族路五段28號至民族路六段270號間、高鐵南路五段。

楊梅區新榮里新榮路、新榮路57巷、裕榮路180巷及新屋區頭洲里新榮路、新榮路68巷至82巷等周邊用戶，停水用戶2538戶，總共停水8小時。

市府經發局提醒，停水前6小時，請大家完成儲水備用，並請節約用水，停水期間請關閉抽水機電源，以免馬達空轉損壞。

停水 高鐵

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