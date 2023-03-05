竹縣8學生今勇奪桌球會內賽資格 將全力爭取榮譽
112年全國中等學校運動會即將在新竹縣登場，首先上陣的是桌球、羽球、木球、網球的資格賽，來自全國各地約6800名選手摩拳擦掌，全力爭取4月份會內賽資格。其中在桌球資格賽，來自新竹縣東興國中桌球男雙、自強國中及新豐國中各一組混雙、東泰高中男雙，共有8名學生今天獲得會內賽資格，其中東泰高中男雙汪品翰、陳俊侑獲得分組第一名，8人將繼續爭取榮譽。
來自東泰高中的選手汪品翰、陳俊侑今年均為高一生，單打成績出色，國中階段全中運最佳成績為第五名，汪品翰今年2月也入選19歲青少年國手，他自國小開始打桌球，至今已有7、8年的時間與桌球為伍。東泰高中教練吳家銘說，汪品翰與陳俊侑組成雙打組合時間不長，靠著訓練培養默契，兩人今天打入會內賽，將目標放在奪牌，也各自為單打努力，期許再爭取會內賽的門票。
東興國中的男雙組合江秉家、吳奐圻在竹仁國小時，時常一起打桌球，兩人感情好、默契佳，江秉家的父親江世彬說，兒子喜歡桌球，他也樂於栽培，常參與各種比賽，提升實戰的技巧。今年第一次參加全中運就獲得會內賽的門票。
東興國中的教師林尚緯說，過去各種比賽都會帶學生參與來累積經驗，江秉家、吳奐圻今天對上來自宜蘭、基隆的選手，發揮實力也順利晉級，距離會內賽還有將近一個月的時間，也會視抽籤結果，依據對手的表現加強訓練。
自強國中的混雙組合戴杙宸、陳祈韻也在今天獲得進入會內賽的資格，將代表竹縣參與桌球混雙國中組的比賽。
桌球資格賽的裁判長鄭維賢擔任裁判多年，他觀察近年桌球發展蓬勃，今年全中運資格賽的團體戰，就比往年多20支隊伍。台北市南湖高中桌球教練張雁書，本身曾是奧運國手，他也樂見桌球持續發展，如今選手之路無論是升學或是就業，都比過去更加多元，儘管競爭激烈，卻也提升整體實力。
新竹縣長楊文科表示，全中運各項資格賽於3月份陸續舉辦，正式比賽於4月22日至27日登場，也歡迎大眾前來欣賞、為選手打氣，也期許選手們可以突破自我、發揮實力。
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