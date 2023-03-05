憂影響世客博＋定位不明 50億亞矽創研中心暫緩開工

桃園市政府斥資約50億興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，經歷7次流標去年底終於成功發包。但新市府上任後，認為亞矽創研中心鄰近世界客家博覽會展場，擔憂塵土飛揚會影響活動舉行，決定工程暫緩，待世客博展期結束後再施工，預計2028年完工。多位民代憂心研發中心工程再延宕，恐讓桃園高科技失去發展良機。

市府則回應，亞洲矽谷創新研發中心的定位與功能，仍需重新檢視，因目前的相關硬體規畫，無法符合市場需求，若未作調整，未來招商將會有很大的困難；此次因應世客博期間暫停施工，也能有更仔細全盤的考量。

亞洲．矽谷創研中心基地位於中壢區青埔地區，按計畫，創研中心將新建「研發中心棟」18層樓和「服務中心棟」8層樓，盼成為桃園發展5G、AIoT等產業的重要基地。

市府2020年起規畫興建，原定當年9月發包設計施工，卻先後流標7次，招標金額也從37億元一路提高到49億8900萬元。最後市府捨棄統包工程，讓設計標與工程標分開上網招標，兩項標案才分別在2021年10月和去年11月發包成功，預定2026年完工。

不過市府去年12月底重新檢視該案，發現創研中心距離世客博展場「世界館」不遠，擔憂一旦工程開始施工會帶來揚塵等空汙問題，為讓展覽順利進行，決定工期延後，待世客博10月15日展期結束，11月底前再完成設計調整並正式動工，完工日延為2028年。

議員彭俊豪表示，創研中心竣工日再拖2年，屆時營造成本若有變數，勢必再延宕；航空城公司已為此案融資貸款近50億，貸款期限5年，晚一天完成，財務壓力就越大，呼籲市府應先調整工序和技術問題，而非捨本逐末。

議員李宗豪也說，市府本該維持交通順暢、落實工地環保稽查，都市發展與促進觀光文化的活動應該要齊頭並進，不建議延期施工。

議員凌濤、舒翠玲表示，張善政市府針對高科技發展，曾揭櫫「數位轉型」、建構「桃園淨零排碳科學園區」等發展目標；亞洲．矽谷拖延已久，市府也應藉此機會，全盤檢討亞矽的規畫是否符合高科技需求，以及亞矽的營運方向與桃園未來的發展方向是否一致。