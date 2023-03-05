聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂影響世客博＋定位不明 50億亞矽創研中心暫緩開工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
亞洲矽谷創新研發中心工程決定延期，部分議員憂心恐讓亞洲矽谷失去發展良機。圖／市府提供
亞洲矽谷創新研發中心工程決定延期，部分議員憂心恐讓亞洲矽谷失去發展良機。圖／市府提供

桃園市政府斥資約50億興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，經歷7次流標去年底終於成功發包。但新市府上任後，認為亞矽創研中心鄰近世界客家博覽會展場，擔憂塵土飛揚會影響活動舉行，決定工程暫緩，待世客博展期結束後再施工，預計2028年完工。多位民代憂心研發中心工程再延宕，恐讓桃園高科技失去發展良機。

市府則回應，亞洲矽谷創新研發中心的定位與功能，仍需重新檢視，因目前的相關硬體規畫，無法符合市場需求，若未作調整，未來招商將會有很大的困難；此次因應世客博期間暫停施工，也能有更仔細全盤的考量。

亞洲．矽谷創研中心基地位於中壢區青埔地區，按計畫，創研中心將新建「研發中心棟」18層樓和「服務中心棟」8層樓，盼成為桃園發展5G、AIoT等產業的重要基地。

市府2020年起規畫興建，原定當年9月發包設計施工，卻先後流標7次，招標金額也從37億元一路提高到49億8900萬元。最後市府捨棄統包工程，讓設計標與工程標分開上網招標，兩項標案才分別在2021年10月和去年11月發包成功，預定2026年完工。

不過市府去年12月底重新檢視該案，發現創研中心距離世客博展場「世界館」不遠，擔憂一旦工程開始施工會帶來揚塵等空汙問題，為讓展覽順利進行，決定工期延後，待世客博10月15日展期結束，11月底前再完成設計調整並正式動工，完工日延為2028年。

議員彭俊豪表示，創研中心竣工日再拖2年，屆時營造成本若有變數，勢必再延宕；航空城公司已為此案融資貸款近50億，貸款期限5年，晚一天完成，財務壓力就越大，呼籲市府應先調整工序和技術問題，而非捨本逐末。

議員李宗豪也說，市府本該維持交通順暢、落實工地環保稽查，都市發展與促進觀光文化的活動應該要齊頭並進，不建議延期施工。

議員凌濤、舒翠玲表示，張善政市府針對高科技發展，曾揭櫫「數位轉型」、建構「桃園淨零排碳科學園區」等發展目標；亞洲．矽谷拖延已久，市府也應藉此機會，全盤檢討亞矽的規畫是否符合高科技需求，以及亞矽的營運方向與桃園未來的發展方向是否一致。

桃園 矽谷

延伸閱讀

監院查八德運動中心天花板塌約詢張善政 藍諷：鄭文燦責任呢？

相關新聞

憂影響世客博＋定位不明 50億亞矽創研中心暫緩開工

桃園市政府斥資約50億興建「亞洲．矽谷創新研發中心」，經歷7次流標去年底終於成功發包。但新市府上任後，認為亞矽創研中心鄰...

全中運網球「地獄場地」 竹縣府道歉、黑色網子急補破網

全中運網球資格賽2日因人工草皮鋪設不平整，導致選手受傷，被稱為「地獄級場地」。台灣網球名將盧彥勳也爆料高中組的比賽球場出現以椅子和廣告看板來擋球。對此，主辦方先以黑色網子來緊急處理，將再找設計師、包商等來協助補強。 全中運爆出網球資格賽因場地趕工問題接連造成選手受傷，新竹縣府4日晚間道歉，縣長楊文科更親上火線宣布，網球資格賽後續賽程延期到4月12日報到，並將場地改到苗栗縣竹南鎮運動公園舉行，因場地更動所產生費用，將由全中運執委會協助。

林志玲爸分享百條珍藏和服腰帶 新竹內灣槑齋展出

位於新竹縣橫山內灣的槑齋，是以古印度佛窟式建造的當代建築，館內收藏主人花10數年，請木雕師完成的88尊檜木大悲咒等立體佛...

3代、4代省躬人拍照 台南老校過110歲勾起純真

台南市南區省躬國小即將在4月1日創校110周念，校方規畫3代、4代省躬人拍照等系列活動，4日邀請近20組三代省躬人回母校...

竹縣白蘭部落滿山櫻花林 主人翁是小鎮醫師：免費賞櫻

新竹縣五峰鄉白蘭部落滿山遍野櫻花林，春暖花開季節，雪白、粉嫩的櫻花爭相綻放，免費開放民眾賞櫻。原來這片300株櫻花樹的主...

苗栗過港隧道有催狂魔？ 碳酸鈣「壁畫」嚇著退休校長

苗栗縣逾百年歷史後龍鎮過港二號隧道在北口附近內壁，天然溶出碳酸鈣白色沉澱物，圖畫有如人形，退休校長蔡文堂乍看嚇一跳，「壁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦