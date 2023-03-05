林志玲爸分享百條珍藏和服腰帶 新竹內灣槑齋展出

位於新竹縣橫山內灣的槑齋，是以古印度佛窟式建造的當代建築，館內收藏主人花10數年，請木雕師完成的88尊檜木大悲咒等立體佛像，近期館內將展出林志玲父親林繁男所收藏的百條和服腰帶，歡迎民眾置身在美麗莊嚴，靜靜欣賞莊重美好的和服腰帶。

槑齋的主人是黃秀華、莊添祿夫婦，林繁男有次到槑齋參觀，發現桌上竟放置典雅的腰帶，雙方因此結緣。林繁男早期從事貿易工作，常常往返台日，深為日本和服繊造工藝之美感動，過去40年間，陸續收藏流傳於日本民間的腰帶，如今已有千餘條，許多都是國寶级和服腰帶。

林繁男表示對於和服腰帶的情感，源於父母對兒女深層愛的表現，日本人從小時候父母就會讓女兒穿上和服，也代表父母時刻在想着保護女兒的身體安全，作為父母親的愛，注入滿滿的愛在千絲萬縷的腰帶裡。

策展人蔣育鳳表示，有很多腰帶是林繁男的日本友人割愛，因為這些是家中傳家壓箱寶，不是一般和服店看到的，幾乎都是珍藏品。展覽品中，多數都是六通腰帶，意即腰帶上有6成的花樣。全通則是兩面都繡上金線，由日本皇室使用。三通是在腰帶上有3成的圖樣，精緻的腰帶與圖樣與造價有關，越多的圖樣收藏價值更高。

蔣育鳳說，「善帶槑好」-林繁男和服腰帶收藏展，取其和服腰帶有祝福及愛護的意涵，此次展出結合槑齋大殿的氣勢磅礡，腰帶在建物中更顯精緻華麗，並與18羅漢木雕工藝品結合場域設計圓滿的18條代表腰帶，展覽也巧妙的搭配原有藝術殿堂的特色建物及主人收藏品，讓參觀者體驗獨特的視覺感官。

槑齋內有豐富的佛像收藏品，由木雕師蕭文周花了10年完成的88尊檜木大悲咒立體佛像、18羅漢、地藏王菩薩及回首阿彌陀佛立像、莊嚴壯觀的千手觀音與大日如來，讓許多民眾參訪時，享受在靜穆的氛圍中。

館方辦理此次展覽時的義賣活動，以每條底價6千起標，義賣若有善心公益者願以高於底價認購，並不設限，所得將捐款到志玲姐姐慈善基金會，作為公益善款。「善帶槑好」展至4月30日，參觀採簡訊預約制。3月25日上午10點舉辦展覽分享會（採簡訊預約制），當天下午1點半邀請松村雅子老師辦理和服腰帶及日本茶道分享講座。每人費用500元(採簡訊預約制) 。