快訊

缺蛋！遼寧夜市老攤勝利號：蚵仔煎沒蛋加、滷蛋停賣

歌仔戲大師陳美雲驚傳滑倒驟逝 為何跌倒是容易造成長者事故的危險行為？

林明溱敗選 侯友宜「破口」與郭台銘「相挺」讓國民黨2024生變數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3代、4代省躬人拍照 台南老校過110歲勾起純真

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區省躬國小慶祝創校110周年，舉辦3代、4代省躬人拍照等系列活動。圖／省躬國小提供
台南市南區省躬國小慶祝創校110周年，舉辦3代、4代省躬人拍照等系列活動。圖／省躬國小提供

台南市南區省躬國小即將在4月1日創校110周念，校方規畫3代、4代省躬人拍照等系列活動，4日邀請近20組三代省躬人回母校與校長謝辰育以及家長會長林沛均拍拍樂，校慶當天將致贈裝框美照以及頒獎表揚。

校長謝辰育表示，欣逢創校110周年校慶，為讓親師生及校友們有更多的回憶，規畫「表揚3代4代省躬人拍照」、「聖火繞境陣容擴大」、「省躬溫馨故事老照片回顧」、「紀念衫製作」等系列活動，邀請校友們回母校回憶求學的過往，也期待為學校注入更多能量，未來永續發展。

謝辰育說，希望藉由藉由3代4代同堂家族拍照，回憶昔日國小生涯快樂時光，讓現在的孩子從公阿媽身上，學習尊師重道，象徵文化與教育傳承，這次活動有有48組3代、4代省躬人的家族報名參與。昨天有近20組3代同堂的校友回母校，除受師生熱烈歡迎，並準備精緻的甜筒爆米花與老校友分享，勾起當年無憂且純真的童年回憶，多了份甜甜的滋味，校園洋溢著歡笑聲。

校友拍照場面很溫馨，其中捐贈獎助學金長期照顧學童的葉天蔭雖已仙逝，由70歲兒子葉清水，與41歲孫子葉瑞龍及3名就讀六年級、四年級以及一年級的曾孫女一同出席拍照。葉清水提到，目前校園雖然與當時各自在母校求學時的環境已有很大的差異，但能在多年後與兒孫輩在同一個學校留下珍貴鏡頭，共同慶祝學校生日很開心，也在人生旅途中留下美好回憶。

三年級學生蘇鏜廷的阿公蘇輝勝，曾任第21任家長會長，回憶當時操場旁有座溜滑梯，在過去環境不富足的年代，那是許多校友共同的回憶。蘇輝勝期許母校邁向下一個百年，為社會、國家繼續培養人才，希望小朋友努力學習，用心做事、真誠待人，成就自己美好的人生。

台南市南區省躬國小慶祝創校110周年，舉辦3代、4代省躬人拍照等系列活動。圖／省躬國小提供
台南市南區省躬國小慶祝創校110周年，舉辦3代、4代省躬人拍照等系列活動。圖／省躬國小提供

延伸閱讀

文化大學61週年校慶 董座陳泰然：維新、創新賡續榮光

影／228連假4天大執法 清水警方取締違規超速250件

影／清水高美風大 7旬婦被吹倒 派出所長目擊衝上扶起

影／台中清水公墓大火 龍井火燒山波及國道交通

相關新聞

苗栗過港隧道有催狂魔？ 碳酸鈣「壁畫」嚇著退休校長

苗栗縣逾百年歷史後龍鎮過港二號隧道在北口附近內壁，天然溶出碳酸鈣白色沉澱物，圖畫有如人形，退休校長蔡文堂乍看嚇一跳，「壁...

3代、4代省躬人拍照 台南老校過110歲勾起純真

台南市南區省躬國小即將在4月1日創校110周念，校方規畫3代、4代省躬人拍照等系列活動，4日邀請近20組三代省躬人回母校...

竹縣白蘭部落滿山櫻花林 主人翁是小鎮醫師：免費賞櫻

新竹縣五峰鄉白蘭部落滿山遍野櫻花林，春暖花開季節，雪白、粉嫩的櫻花爭相綻放，免費開放民眾賞櫻。原來這片300株櫻花樹的主...

竹市香山運動場改建沒動靜 居民急

新竹市香山綜合運動場設施老舊，近10年來未大規模整修，市府近年雖陸續爭取到體育署、客委會補助將改善跑道、新建地下停車場與...

大園內海園區開發計畫 地方憂良田毀

桃園市政府推動大園內海產業園區開發計畫，10日將辦可行性規畫公聽會。不過，地方已傳反對聲浪並組織自救會，認為開發範圍鄰近...

桃市爭設北橫國家風景區 盼鄭文燦助力

台7線北橫公路沿線風景優美，桃市府昨天起一連2天舉行櫻花勇士單車完騎認證活動，行銷北橫之美。桃市府近年積極推動設立北橫國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦