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3代、4代省躬人拍照 台南老校過110歲勾起純真
台南市南區省躬國小即將在4月1日創校110周念，校方規畫3代、4代省躬人拍照等系列活動，4日邀請近20組三代省躬人回母校與校長謝辰育以及家長會長林沛均拍拍樂，校慶當天將致贈裝框美照以及頒獎表揚。
校長謝辰育表示，欣逢創校110周年校慶，為讓親師生及校友們有更多的回憶，規畫「表揚3代4代省躬人拍照」、「聖火繞境陣容擴大」、「省躬溫馨故事老照片回顧」、「紀念衫製作」等系列活動，邀請校友們回母校回憶求學的過往，也期待為學校注入更多能量，未來永續發展。
謝辰育說，希望藉由藉由3代4代同堂家族拍照，回憶昔日國小生涯快樂時光，讓現在的孩子從公阿媽身上，學習尊師重道，象徵文化與教育傳承，這次活動有有48組3代、4代省躬人的家族報名參與。昨天有近20組3代同堂的校友回母校，除受師生熱烈歡迎，並準備精緻的甜筒爆米花與老校友分享，勾起當年無憂且純真的童年回憶，多了份甜甜的滋味，校園洋溢著歡笑聲。
校友拍照場面很溫馨，其中捐贈獎助學金長期照顧學童的葉天蔭雖已仙逝，由70歲兒子葉清水，與41歲孫子葉瑞龍及3名就讀六年級、四年級以及一年級的曾孫女一同出席拍照。葉清水提到，目前校園雖然與當時各自在母校求學時的環境已有很大的差異，但能在多年後與兒孫輩在同一個學校留下珍貴鏡頭，共同慶祝學校生日很開心，也在人生旅途中留下美好回憶。
三年級學生蘇鏜廷的阿公蘇輝勝，曾任第21任家長會長，回憶當時操場旁有座溜滑梯，在過去環境不富足的年代，那是許多校友共同的回憶。蘇輝勝期許母校邁向下一個百年，為社會、國家繼續培養人才，希望小朋友努力學習，用心做事、真誠待人，成就自己美好的人生。
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