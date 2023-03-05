竹縣白蘭部落滿山櫻花林 主人翁是小鎮醫師：免費賞櫻

新竹縣五峰鄉白蘭部落滿山遍野櫻花林，春暖花開季節，雪白、粉嫩的櫻花爭相綻放，免費開放民眾賞櫻。原來這片300株櫻花樹的主人是新竹縣關西鎮衛生所主任張維倫，他在18年前起陸續種植櫻花樹苗，花費大量時間精力、費用照顧櫻花，希望能與大眾分享家鄉之美，用美景舒緩人心。

張維倫在五峰鄉、關西鎮服務多年，平日肩負疫苗、問診、公共衛生之責，閒暇喜好攝影、種植櫻花，在家鄉五峰鄉白蘭部落（鳥嘴山登山口旁）種植300株櫻花樹，無獨有偶，張維倫的妹妹張涵茹是竹縣教育局候用校長，曾在五峰國中服務多年，兄妹倆在醫療、教育領域奉獻，為家鄉盡一份心力，新竹縣長楊文科盛讚兄妹倆長期在偏鄉付出，照顧在地居民，努力值得肯定。

由於父母、家族祖居在五峰鄉的白蘭部落，張維倫十分熱愛家鄉，十多年前曾赴日賞櫻，深受美景影響，他認為，白蘭部落的海拔及氣候，也適合櫻花樹生長，18年前陸續種下300多株櫻花樹苗，品種包含山櫻花、霧社櫻、富士櫻、墨染櫻、吉野櫻等。

他用時間與愛心呵護，如今已成滿山遍野櫻花林，春暖花開季節，雪白、粉嫩的櫻花爭相綻放，張維倫也用相機、空拍機，記錄這片美景，並在網路上分享，用美景自療療人。

「透過鏡頭、美景，則可舒緩壓力、療癒心靈！」張維倫表示，每天可以服務到的人就僅限於來看門診的患者，醫治他們生理上的疾病，但透過美景能幫助的人更多。張維倫除了種出一片美景，熱愛攝影的他，曾三更半夜露宿車上，只為了捕捉剎那出現的美景，也多次舉辦攝影展，分享他鏡頭底下的世界，傳遞生活的美好。

張維倫、張涵茹兄妹是出身五峰鄉白蘭部落的泰雅族原住民，張涵茹讚哥哥很有才華，曾在台大新竹醫院、五峰鄉衛生所，如今在關西鎮衛生所服務，都受到鄉親好評。

張維倫也說，妹妹長期在五峰國中教學，如今借調教育局，工作表現有聲有色，張涵茹也是著名合唱團「泰雅之聲」的指揮，用音樂和合唱，豐富學生的視野，也涵養大眾的心靈。張涵茹指出，他們總共三兄妹，排序中間的姊妹張涵茵現居台東，在台東紅十字會擔任社工，在長照領域盡心盡力，兄妹三人各自在不同領域，致力為人群服務。