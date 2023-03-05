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苗栗過港隧道有催狂魔？ 碳酸鈣「壁畫」嚇著退休校長
苗栗縣逾百年歷史後龍鎮過港二號隧道在北口附近內壁，天然溶出碳酸鈣白色沉澱物，圖畫有如人形，退休校長蔡文堂乍看嚇一跳，「壁畫」像什麼？臉書PO文引發熱議。
後龍鎮過港隧道1922年通車，一號隧道279公尺，二號162公尺，三號56公尺，隧道內壁全以紅磚層層叠砌，形成優美馬蹄鐵孤形，1973年因海線鐵路改線，3座隧道廢棄，苗栗縣政府2015年指定登錄歷史建築，後來一、二號隧道點燈亮化，並整理出步道，成了特色景點。
蔡文堂日前慕名走過港隧道，發現二號隧道內壁碳酸鈣白色固化物，勾勒出彷有髮、臉、鼻、口、手等人體形狀，他還是嚇一跳，他在臉書分享，他的學生說是英國小說「哈利波特」的角色催狂魔，站在那裡小憩而已。
不過，一些網友議論紛紛，有人認為過港二號隧道壁畫，像是外星人、像鬼怪，還有說有挪威畫家愛德華·孟克的名作「吶喊」的神韻，各種解讀見仁見智，增添遊過港隧道的趣味性。
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