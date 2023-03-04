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青埔高級住宅控建商上千缺失不改善 建管處介入開罰

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢琴海建案共44戶僅賣出約1半，住戶控社區有上千項缺失，盼公部門介入。記者翁唯真／攝影
桃園中壢琴海建案共44戶僅賣出約1半，住戶控社區有上千項缺失，盼公部門介入。記者翁唯真／攝影

桃園中壢琴海建案共44戶僅賣出約1半，2018年住戶入住卻發現有樓層長期滲漏水及積水，消防設備無法正常啟動，電梯經常性故障超過160次，過去雖和相關單位陳情調解，但建商輝泰建設公司卻採推延戰術沒結果，罔顧住戶安全今大樓管理委員會才會發動抗爭，盼公部門介入。

桃園市建築管理處回應，去年7月已找建商及管委會協調，建商承諾去年8月找出電梯異常原因，卻遲遲未交代，管委會向建管處申請爭議事件調處委員會，委員會去年11月4日決議建商要於1個月內改善法定點交項目以及電梯的缺失，卻仍未處理。今年2月已3次催促未果於3月2日開罰建商4萬元，並限1個月內改善完畢，否則即按月加重處罰至改善為止。

琴海住戶情緒高昂控訴最嚴重的是4棟大樓的6部電梯輪流故障、急墜或關人，2018年開始電梯經常性故障超過160次，關人十幾次造成住戶不適讓他們天天提心吊膽。

2020年管委會成立後發現多項公共設施皆有重大缺失，以致無法點交，故委託2家第三方公正檢驗公司代為檢測，分別測出超過1千及三千項缺失。今年2月SGS複驗，竟還有超過6成缺失未完成修繕。

管委會說，曾向相關部門陳情並3度參與調解，輝泰卻採用拖延戰術未有结果，盼公部門介入責令輝泰修復全部缺失並嚴懲輝泰。

輝泰公司工務經理李欣乾表示，依公寓大廈管理條例第57條規定，只要機電、消防、給水、排水及電力未有重大缺失就可點交。管委會第1次委託檢驗公司有約1800項缺失，3個月後改善至500多項，後續持續修正，但管委會卻換1家，讓他們覺得不夠公正、客觀。

李欣乾說，他實際搭過層故障電梯，僅有輕微抖一下並未出現下墜；對於被建管處開罰，公司採不放棄態度來回應給建管處。

建管處表示，主要電梯安全很重要，無預警關門、人在電梯內無法打開都很嚴重，若建商不改善會持續罰錢並強制執行，因買賣合約有保固規定，住戶如果在合約上對建商有爭執，除行政協助外也可提民事訴。

琴海住戶情緒高昂控訴最嚴重的是4棟大樓的6部電梯輪流故障。記者翁唯真／攝影
琴海住戶情緒高昂控訴最嚴重的是4棟大樓的6部電梯輪流故障。記者翁唯真／攝影
琴海社區管委會今召開記者會，控訴建商未改善各項缺失。記者翁唯真／攝影
琴海社區管委會今召開記者會，控訴建商未改善各項缺失。記者翁唯真／攝影

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