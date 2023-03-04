700名車友挑戰40公里路程成為櫻花勇士 另類賞景
2023北橫櫻花勇士單車完騎認證活動今上午盛大舉行，桃園市副市長蘇俊賓響亮鳴笛聲後展開，現場約700名車友一同從慈湖遊客中心出發，沿台7線北橫公路前行，途經站羅浮聖興宮，終至拉拉山遊客中心，總距離長約40公里。
北橫櫻花勇士單車完騎認證活動迄今已連續舉辦第8年，今年與去年路線相同，不過全程總計約40公里，多為上坡路段頗有難度，考驗騎士耐力，是很具挑戰性的單車認證場域，不過透過騎車欣賞沿途風景，更能感受不同的大自然氣息。
桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，台7線北橫沿線有許多自然生態與文化景點，沿途風景美不勝收，一直都是最受歡迎的旅遊景點之一，目前昭和櫻大約剩5成、拉拉山遊客中心千島櫻剛開快1成、桃116線谷點咖啡上方千島櫻大約4成。
蘇俊賓說，每位櫻花勇士都是桃園北橫風景明媚的最佳見證人，皆可化身為「觀光大使」，向外界分享北橫的美景。也提醒騎士務必注意自身安全，全程平安的見證自己的努力，也見證桃園的美麗，順利取得完騎認證。
觀旅局和風景區管理處為推廣北橫沿線美景，將舉辦「北橫攝影比賽」，網羅攝影高手的精彩作品，徵件期間為今年9月1日至10月30日，屆時歡迎各界攝影愛好者踴躍投稿，讓更多人看見桃園北橫的美麗景色。
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