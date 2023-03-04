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竹市香山綜合運動場改建、闢風雨操場沒動靜 居民焦急

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
香山綜合運動場打造風雨球場工程還沒施工，市府教育處先建置活動式籃球架，方便球友打球。記者張裕珍／攝影
香山綜合運動場打造風雨球場工程還沒施工，市府教育處先建置活動式籃球架，方便球友打球。記者張裕珍／攝影

新竹市香山綜合運動場設施老舊，近10年來沒有大規模整修，市府近年雖陸續爭取到體育署、客委會補助將改善跑道、新建地下停車場與風雨球場等，但2年多來遲遲不見動工，讓居民相當焦急。市府教育處說明，2案分別遭遇工程2度流標、重新審查細部設計等狀況，都正在積極檢討，盼盡快發包。

竹市府在2020年爭取到客委會核定補助7600萬元，將在香山綜合運動場的籃球場新設棚架並融入客庄文化特色打造風雨球場，讓民眾使用不再受天候限制，未來可作為結合運動、休息、社區居民集會活動的體育及客家文化傳承的綜合空間。

不僅如此，市府因應香山綜合運動場跑道舖面破損、草坪破損與看台設施老舊等問題眾多，也獲得體育署補助預估投入1.08億元改建，將全面整修跑道與看台並施作周邊照明、體健設施、地下停車場等，2021年還辦理部分設施報廢，但迄今不見動工。

當地居民屢屢向議員陳情指綜合運動場內的籃球場場地2021年一度作為疫苗施打站使用，但隨著疫情趨緩撤站後，不見施作風雨球場工程，連籃球架都沒了，「何時才能打球？」市府教育處近日從善如流，已先在1處堪用場地架設活動式籃球架，方便民眾打球運動。

市府教育處也說明，風雨球場工程因基本設計調整，重新審查細部設計畫圖，去年12月22日才完成結構安全外審核定，目前正在重新檢視核定預算，通過後才能移案工務處發包；綜合運動場改建工程則面臨2度流標，正在檢討擬減少工項或增編經費。

時代力量香山區議員廖子齊認為，前市府很會向中央爭取經費是好事，但實際卻面臨不少工程流標或是推進不順等問題，且設計上雖給了建築師很大發揮空間，但也因此提高工程難度，都讓工程難以順利如期動工、完工。

廖子齊也無奈，香山區人口相對少，顯然未受到市府重視，即便向中央爭取到香山綜合體育場改善經費，相關流程都走得較慢，她呼籲新上任市長的高虹安要積極檢討相關問題，讓工程推進更有效率。

香山綜合運動場跑道翻修等改善工程已經流標2次。記者張裕珍／攝影
香山綜合運動場跑道翻修等改善工程已經流標2次。記者張裕珍／攝影
香山綜合運動場打造風雨球場工程還沒施工，市府教育處先建置活動式籃球架，方便球友打球。記者張裕珍／攝影
香山綜合運動場打造風雨球場工程還沒施工，市府教育處先建置活動式籃球架，方便球友打球。記者張裕珍／攝影

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