快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15年顧10名童寄養家庭今榮退 她獲獎哽咽訴點滴

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
蕭秋霞（右）擔任15年寄養家庭今榮退，曾照顧10名孩童，張善政（左）頒「榮退」獎項。記者翁唯真／攝影
蕭秋霞（右）擔任15年寄養家庭今榮退，曾照顧10名孩童，張善政（左）頒「榮退」獎項。記者翁唯真／攝影

桃園市政府與家扶中心今舉行寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動，桃園市長張善政今也到場頒獎給感謝這些家庭為社會貢獻一分心力，其中72歲的蕭秋霞投入寄養家庭15年，期間照顧10名寄養童今年榮退，蕭秋霞過去無意間看到招募寄養家庭資訊，奮不顧身投入，家人也相當支持；目前桃園共有95戶合格寄養家庭，共照顧18歲以下共111名孩子。

蕭秋霞本身開設社區托兒所，無意間在報章雜誌上看到家扶中心在招募寄養家庭，了解這些孩子需要溫暖，因此奮不顧身投入，擔任寄養家庭15年期間，共照顧10名孩子。

其中1位國小畢業後就離開寄養家庭的女孩慈慈，因原生家庭關係，就算已結束在蕭秋霞家的寄養時光，2人仍會聯絡，並一同出遊。蕭秋霞幾度哽咽說，慈慈過去也曾叛逆，但她告訴慈慈唯有認真讀書才能翻轉人生，慈慈也相當爭氣考上某國立大學法律系，蕭也提供慈慈一些經濟上的協助；慈慈今也特別寫信給感謝蕭秋霞成為她的最強後盾。

桃園家扶中心主任張伏杉表示，每年桃園家扶中心都會招募新的寄養家庭，期間歷經寄養家庭招募說明會、24小時的職前訓練及寄養家庭資格審查會後，約1年時間才能加入行列；桃園市社會局長陳寶民說，去年底共計有14戶家庭正式加入寄養家庭的行列，今也獲頒「桃園市政府寄養家庭許可證書」。

張善政今除頒發許可證書外，還有「榮退」獎項及服務年資滿25年、15年、10年的寄養家庭及「特殊貢獻獎-勤勉紀錄」、「特殊貢獻獎-承接重任」等獎項並說，要成為寄養家庭除了愛心及一定的經濟能力外，還需經過訓練及資格審查，相當不容易，期盼這份愛心能夠持續擴大，有更多家庭加入寄養家庭行列，一起守護桃園的弱勢兒少。

張善政今頒發許可證書還有「榮退」獎項及服務年資滿25年、15年、10年的寄養家庭及「特殊貢獻獎-勤勉紀錄」、「特殊貢獻獎-承接重任」等獎項。記者翁唯真／攝影
張善政今頒發許可證書還有「榮退」獎項及服務年資滿25年、15年、10年的寄養家庭及「特殊貢獻獎-勤勉紀錄」、「特殊貢獻獎-承接重任」等獎項。記者翁唯真／攝影
蕭秋霞（中）擔任15年寄養家庭今榮退，曾照顧10名孩童。記者翁唯真／攝影
蕭秋霞（中）擔任15年寄養家庭今榮退，曾照顧10名孩童。記者翁唯真／攝影

寄養家庭 家扶中心 張善政

延伸閱讀

九成退役軍官赴中國賣情報？張善政：全民挺國軍拒外媒造謠

桃園爆管33.5萬戶停水！張善政向王美花提2訴求 籲超前部署

強化旅宿景點攬更多遊客 張善政推觀光會報、金牌好棧

南投立委補選／張善政車掃竹山拜票 籲送林明溱進立院

相關新聞

15年顧10名童寄養家庭今榮退 她獲獎哽咽訴點滴

桃園市政府與家扶中心今舉行寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動，桃園市長張善政今也到場頒獎給感謝這些家庭為社會貢獻一分心力，...

苗栗接連推出兩項陶藝創作展 「燚伙人」明天登場

苗栗縣文化觀光局推出的美術家邀請展「澄懷靜照」陶藝創作展上午開幕，展出苗栗優秀陶藝家賴羿廷50多件作品，另外，文觀局與苗...

桃園慶祝婦女節 認識聯合國女力永續發展目標

桃園市政府於今天上午在桃園區延平公園舉辦婦女節活動，以「永續女力．桃園女子向前行」為主題，帶市民朋友一同認識聯合國永續發...

新竹縣免費成人健檢及肝炎篩檢 提供禮券鼓勵預防

新竹縣府為落實民眾定期健檢，即日起在11處鄉鎮市衛生所及8所配合社區預防篩檢的醫療院所，辦理成人預防保健及B、C型肝炎篩...

高虹安38婦女節當「館長」 邀女性朋友跳活力有氧

3月8日是國際婦女節，新竹市政府響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」目標，將於婦女節當天舉辦2023新竹市婦女節慶...

竹圍漁港浮動碼頭 消浪不足受損

桃園市長張善政成立公共工程體檢委員會，昨天提交竹圍漁港浮動碼頭、楊梅區公所新大樓、平鎮文化公園地下停車場3處建設檢查報告...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦