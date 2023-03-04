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15年顧10名童寄養家庭今榮退 她獲獎哽咽訴點滴
桃園市政府與家扶中心今舉行寄養家庭及親屬家庭授證暨聯誼活動，桃園市長張善政今也到場頒獎給感謝這些家庭為社會貢獻一分心力，其中72歲的蕭秋霞投入寄養家庭15年，期間照顧10名寄養童今年榮退，蕭秋霞過去無意間看到招募寄養家庭資訊，奮不顧身投入，家人也相當支持；目前桃園共有95戶合格寄養家庭，共照顧18歲以下共111名孩子。
蕭秋霞本身開設社區托兒所，無意間在報章雜誌上看到家扶中心在招募寄養家庭，了解這些孩子需要溫暖，因此奮不顧身投入，擔任寄養家庭15年期間，共照顧10名孩子。
其中1位國小畢業後就離開寄養家庭的女孩慈慈，因原生家庭關係，就算已結束在蕭秋霞家的寄養時光，2人仍會聯絡，並一同出遊。蕭秋霞幾度哽咽說，慈慈過去也曾叛逆，但她告訴慈慈唯有認真讀書才能翻轉人生，慈慈也相當爭氣考上某國立大學法律系，蕭也提供慈慈一些經濟上的協助；慈慈今也特別寫信給感謝蕭秋霞成為她的最強後盾。
桃園家扶中心主任張伏杉表示，每年桃園家扶中心都會招募新的寄養家庭，期間歷經寄養家庭招募說明會、24小時的職前訓練及寄養家庭資格審查會後，約1年時間才能加入行列；桃園市社會局長陳寶民說，去年底共計有14戶家庭正式加入寄養家庭的行列，今也獲頒「桃園市政府寄養家庭許可證書」。
張善政今除頒發許可證書外，還有「榮退」獎項及服務年資滿25年、15年、10年的寄養家庭及「特殊貢獻獎-勤勉紀錄」、「特殊貢獻獎-承接重任」等獎項並說，要成為寄養家庭除了愛心及一定的經濟能力外，還需經過訓練及資格審查，相當不容易，期盼這份愛心能夠持續擴大，有更多家庭加入寄養家庭行列，一起守護桃園的弱勢兒少。
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