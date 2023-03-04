苗栗接連推出兩項陶藝創作展 「燚伙人」明天登場

苗栗縣文化觀光局推出的美術家邀請展「澄懷靜照」陶藝創作展上午開幕，展出苗栗優秀陶藝家賴羿廷50多件作品，另外，文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合作規畫的「燚伙人」會員作品聯展，明天也將在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，縣府歡迎喜愛陶藝創作的朋友踴躍欣賞。

「澄懷靜照」創作展上午在文觀局第一展覽室開幕，展期至4月5日止。賴羿廷透過短片介紹自身學習陶藝的心路歷程，她說從小受到卓蘭山區大自然美景洗禮，特別喜歡美的事物，求學時接觸陶土，後來雖進入科學園區工作，但期間仍進修並師承多位陶藝大師以求技藝精進。

她表示，所謂「澄懷」意指乾淨無雜念，「靜照」則是靜下來關懷別人，省思自我，她的作品靈感部分源自「易經」中陰陽、虛實的概念，希望帶給觀者看似動、卻是靜，本心穩固，自然不受外界影響的感受。

文觀局長林彥甫表示，賴羿廷是縣內客家女性陶藝家的代表人物，具備專業的陶瓷工程學識，又在藝術大學攻讀書畫與藝術造型，並拜師學習傳統製作水缸的手擠坯技術，不同時期、不同領域的學習歷程都成為她成長的養分，融合個人獨特創作理念。

文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合作推出的「燚伙人」會員作品聯展，有近50名的陶藝創作者提供作品參展，3月5日起至4月30日在苗栗陶瓷博物館展出，3月11日下午2點將辦開幕茶會。

文觀局指出，苗栗縣柴燒陶藝創作協會2006年成立，迄今已17年，是台灣推廣柴燒陶藝重要的藝術 團體；柴燒使用木材作為燒製作品的燃料，經窯內高溫燒成，火焰與木柴落灰交融，自然產生獨特且豐富的質地，展現土與火的藝術，這次參展會員有人擅長大型立體雕塑作品，有人喜歡創造細緻的小型物件，專注於精巧的茶道具製作，各具特色。