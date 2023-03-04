苗栗接連推出兩項陶藝創作展 「燚伙人」明天登場
苗栗縣文化觀光局推出的美術家邀請展「澄懷靜照」陶藝創作展上午開幕，展出苗栗優秀陶藝家賴羿廷50多件作品，另外，文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合作規畫的「燚伙人」會員作品聯展，明天也將在苗栗特色館園區內的苗栗陶瓷博物館登場，縣府歡迎喜愛陶藝創作的朋友踴躍欣賞。
「澄懷靜照」創作展上午在文觀局第一展覽室開幕，展期至4月5日止。賴羿廷透過短片介紹自身學習陶藝的心路歷程，她說從小受到卓蘭山區大自然美景洗禮，特別喜歡美的事物，求學時接觸陶土，後來雖進入科學園區工作，但期間仍進修並師承多位陶藝大師以求技藝精進。
她表示，所謂「澄懷」意指乾淨無雜念，「靜照」則是靜下來關懷別人，省思自我，她的作品靈感部分源自「易經」中陰陽、虛實的概念，希望帶給觀者看似動、卻是靜，本心穩固，自然不受外界影響的感受。
文觀局長林彥甫表示，賴羿廷是縣內客家女性陶藝家的代表人物，具備專業的陶瓷工程學識，又在藝術大學攻讀書畫與藝術造型，並拜師學習傳統製作水缸的手擠坯技術，不同時期、不同領域的學習歷程都成為她成長的養分，融合個人獨特創作理念。
文觀局與苗栗縣柴燒陶藝創作協會合作推出的「燚伙人」會員作品聯展，有近50名的陶藝創作者提供作品參展，3月5日起至4月30日在苗栗陶瓷博物館展出，3月11日下午2點將辦開幕茶會。
文觀局指出，苗栗縣柴燒陶藝創作協會2006年成立，迄今已17年，是台灣推廣柴燒陶藝重要的藝術 團體；柴燒使用木材作為燒製作品的燃料，經窯內高溫燒成，火焰與木柴落灰交融，自然產生獨特且豐富的質地，展現土與火的藝術，這次參展會員有人擅長大型立體雕塑作品，有人喜歡創造細緻的小型物件，專注於精巧的茶道具製作，各具特色。
展出以「燚伙人」為題， 燚伙人比喻一同司火的夥伴，「燚」音同一，形容溫度高、火勢猛烈，也象徵藝術家在創作過程中的場景，古兵制十人爲火，同火的人互稱火伴，在柴燒的世界也是以團隊合作模式運作，期盼大家發揮所長，將柴燒陶藝美學傳遞於生活，歡迎參觀者一同來感受陶藝作品帶來的生命力，體驗柴燒創作的美好片刻。
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