桃園慶祝婦女節 認識聯合國女力永續發展目標
桃園市政府於今天上午在桃園區延平公園舉辦婦女節活動，以「永續女力．桃園女子向前行」為主題，帶市民朋友一同認識聯合國永續發展目標（SDGs），同時展現桃園積極回應SDGs所推動的友善婦女政策。
市政府秘書長詹榮鋒表示，桃園是最重視婦女平等及權益的城市，以聯合國永續發展17項目標推動各項婦女福利政策，包括消除貧窮、終止飢餓、健康福祉、優質教育及性別平等重要指標，進而提出國中小免費營養午餐、5歲幼兒教育助學金，更依女性不同生命階段需求推動生育津貼多一胎加一萬、凍卵營養金、產後心理諮商、新住民照顧培力及樂齡婦女社會參與等多項友善婦女政策，在生活及工作照顧不遺餘力。
詹榮鋒說，市府未來將成立全台第一、六都唯一的婦幼局，專責婦女和兒童事務，讓女性從家庭計畫生育至懷孕產前、產後及婦女職場發展給予全面的支持與資源，讓每一位桃園市民都可以獲得更幸福、更美好的生活。
活動邀請6位分處不同生命階段的女性朋友與市府團隊一同啟動「永續向前行，婦女樂桃園」願景，讓大家看見市府團隊從守護桃園女孩「開心樂成長」到照顧銀髮長輩「順心樂銀齡」推動的善好措施，打造桃園成為全台灣婦幼最宜居、友善城市。
舞台表演特別展演分處於不同生命階段的永續女力，從樂天女孩的熱力啦啦隊演出、武陵高中的舞力全開、新住民與原住民的載歌載舞、中高齡婦女帶動唱跳、桃青之星等精彩演出，看見桃園女力的無限可能；舞台周邊搭配兼具知識性與趣味性的闖關遊戲，遊戲融入桃園婦幼政策與SDGs議題，透過活動闖關將議題知識打包回家。永續女力市集則是以「性別平等」、「環保永續」及「婦幼健康」為主軸，展現桃園網絡團隊合作推動SDGs的豐碩成果。
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