桃園慶祝婦女節 認識聯合國女力永續發展目標

桃園市政府於今天上午在桃園區延平公園舉辦婦女節活動，以「永續女力．桃園女子向前行」為主題，帶市民朋友一同認識聯合國永續發展目標（SDGs），同時展現桃園積極回應SDGs所推動的友善婦女政策。

市政府秘書長詹榮鋒表示，桃園是最重視婦女平等及權益的城市，以聯合國永續發展17項目標推動各項婦女福利政策，包括消除貧窮、終止飢餓、健康福祉、優質教育及性別平等重要指標，進而提出國中小免費營養午餐、5歲幼兒教育助學金，更依女性不同生命階段需求推動生育津貼多一胎加一萬、凍卵營養金、產後心理諮商、新住民照顧培力及樂齡婦女社會參與等多項友善婦女政策，在生活及工作照顧不遺餘力。

詹榮鋒說，市府未來將成立全台第一、六都唯一的婦幼局，專責婦女和兒童事務，讓女性從家庭計畫生育至懷孕產前、產後及婦女職場發展給予全面的支持與資源，讓每一位桃園市民都可以獲得更幸福、更美好的生活。

活動邀請6位分處不同生命階段的女性朋友與市府團隊一同啟動「永續向前行，婦女樂桃園」願景，讓大家看見市府團隊從守護桃園女孩「開心樂成長」到照顧銀髮長輩「順心樂銀齡」推動的善好措施，打造桃園成為全台灣婦幼最宜居、友善城市。