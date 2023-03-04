新竹縣免費成人健檢及肝炎篩檢 提供禮券鼓勵預防

新竹縣府為落實民眾定期健檢，即日起在11處鄉鎮市衛生所及8所配合社區預防篩檢的醫療院所，辦理成人預防保健及B、C型肝炎篩檢禮券獎勵活動，完成1項篩檢即可現領50元禮券，完成2項篩檢為100元禮券，希望提升民眾早期篩檢、早期發現、早期治療觀念。

新竹縣衛生局表示，依國民健康署資料顯示，慢性C型肝炎有高達25%會進展為肝硬化，新竹縣2021年即有90人死於慢性肝炎及肝硬化，因此在19處衛生所及醫療院所辦理預防保健篩檢活動，要提醒民眾定期健檢觀念很重要，透過健檢能提早發現疾病，並給予治療。

衛生局指出，凡設籍新竹縣40至64歲3年未接受成人預防保健服務，或符合45至79歲，以及40歲以上原住民，B、C型肝炎終身篩檢1次的縣民，即日起至8月31日止，只要持健保卡至縣內活動辦理的衛生所或參加醫療院所，即可參與整合性預防篩檢活動。

衛生局長殷東成表示，此項檢查針對造成慢性病最關鍵的風險因子，包括不健康行為及家族疾病史調查、身體檢查、血液生化及尿蛋白檢查，以及健康諮詢，若是感染C肝病毒者，不論有無肝纖維化，由健保全額給付C型肝炎口服新藥，單個療程約3個月，治癒率達97%以上。

縣長楊文科說，新竹縣府持續提升「老中青幼通通照顧」各項政策，希望提升鄉親「早期篩檢、早期發現、早期治療」觀念，歡迎鄉親攜手來做健檢，保障自我，完成1項篩檢即可現領50元禮券，完成2項篩檢則為100元禮券等福利，數量有限送完為止。

配合社區整合性預防篩檢醫療院所共有8所，篩檢活動行程公告於新竹縣政府衛生局網站(https://reurl.cc/ykn6XE)，請民眾參加成健服務前1天午夜12時以後須禁食8小時，如僅作B、C型肝炎篩檢不須空腹、不用限喝水，可吃飯後前往，民眾如有相關問題可洽衛生局及各地衛生所。