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高虹安38婦女節當「館長」 邀女性朋友跳活力有氧

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府在38婦女節當天於婦女館規畫許多課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗與活力有氧及拳擊健身體驗等。圖／竹市府提供
新竹市政府在38婦女節當天於婦女館規畫許多課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗與活力有氧及拳擊健身體驗等。圖／竹市府提供

3月8日是國際婦女節新竹市政府響應聯合國「性別平等並增強婦女和女童權能」目標，將於婦女節當天舉辦2023新竹市婦女節慶祝活動，市長高虹安當天將擔任婦女館一日館長邀女性一起跳活力有氧，館內同步辦理女性講座、手作課程及烘焙課程，歡迎民眾提前上「婦女館」網站線上報名。

高虹安表示，新竹市女性人口占全市人口50.6%，市府團隊的副市長、秘書長及多名主管也是女性，「女力可以說是撐起新竹市的半邊天」。為慰勞新竹市女性朋友一整年的辛勞，3月8日當天歡迎女性市民朋友來新竹市婦女館同歡，歡慶三八婦女節。

市府社會處長李季縈說，新竹市婦女館2015年開館以來，入館人次超過13萬8千人次，為市府推動女性福利的重要場域，不定期推出手作、烘焙、運動課程，以及性別平等、女性意識等講座，還有免費的臨時托育服務、心理諮商與法律諮詢等服務。

社會處指出，今年婦女節活動以「愛自己，從『心』開始」為主題，3月8日當天推出紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗、可口的中西式小點、活力有氧及拳擊健身體驗，上午場次市府為友善職場，主要邀請市府女性同仁參與，下午場開放給女性市民報名。

為了撫慰辛苦的女性朋友，當天也歡迎在婦女節供應免費的咖啡茶飲，享受屬於自己的「心」時光。今天下午3點起，想參與婦女節當天課程者可上婦女館網站線上報名（https://wpcw.hccg.gov.tw/course/），名額有限、額滿為止。

高虹安說，今年特別規畫婦女節活動表達市府對女性身心健康、發展能力或是生育與養育下一代的全面支持。她也強調在性別平權的時代，不論性別都應該一樣重視、一起努力，看重每一個人，共創生活每一刻的幸福及美好。

新竹市政府在38婦女節當天於婦女館規畫許多課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗與活力有氧及拳擊健身體驗等。圖／竹市府提供
新竹市政府在38婦女節當天於婦女館規畫許多課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗與活力有氧及拳擊健身體驗等。圖／竹市府提供
2023新竹市婦女節活動3月8日登場，市長高虹安邀全市姊妹揪團同歡。圖／竹市府提供
2023新竹市婦女節活動3月8日登場，市長高虹安邀全市姊妹揪團同歡。圖／竹市府提供
新竹市政府在38婦女節當天於婦女館規畫許多課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗與活力有氧及拳擊健身體驗等。圖／竹市府提供
新竹市政府在38婦女節當天於婦女館規畫許多課程，包含紓壓芳療講座、療癒性植栽體驗與活力有氧及拳擊健身體驗等。圖／竹市府提供

婦女節 新竹 高虹安

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