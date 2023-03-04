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新竹漁港多處出現紅火蟻 民眾憂擴散

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹漁港的國際風箏賽場與魚鱗天梯一帶出現紅火蟻，市府插了多支小紅旗警示。記者張裕珍／攝影
新竹漁港的國際風箏賽場與魚鱗天梯一帶出現紅火蟻，市府插了多支小紅旗警示。記者張裕珍／攝影

新竹漁港國際風箏賽場、魚鱗天梯是熱門觀光景點，但近月多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，居民擔心是土壤有異才造成紅火蟻肆虐；新竹市產業發展處表示，風箏賽場2019年就有紅火蟻現蹤，雖有定期投藥，但紅火蟻自然遷飛仍可能會造成擴散，會持續加強防治，確保遊客安全。

南寮地區居民表示，今年2月魚鱗天梯周邊插滿密密麻麻的小紅旗，都是警示可能有紅火蟻出沒，近日則是在國際風箏賽場又看到旗幟，甚至還有明顯蟻穴，由於此處遊客不少，假日常有家長帶孩子來玩，很擔心紅火蟻危害擴大。

新竹市議員宋品瑩也接獲陳情，懷疑是風箏賽場草皮養護不佳導致，但她也擔心是不是土方有問題，目前排定下周一現勘了解狀況。

產業發展處指出，紅火蟻為外來入侵種，北部多個縣市都有其蹤影。依國家紅火蟻防治中心資料顯示，竹市列管的紅火蟻防治區域約232處，面積約1387公頃，插旗是為了確認巢穴位置，需定期投藥及持續監控， 6個月以上無發現紅火蟻才會解除列管。

產發處長許智堡說，國際風箏賽場2017年完工，2019年就有紅火蟻現蹤，研判是自然遷飛而來。為了防治蟻害，產發處每月都會在風箏賽場投藥，藥量約2500公克，但由於風箏賽場範圍大，可能某區域防治完後，其他區域又有紅火蟻遷飛入侵，所以難根治。未來相關工作會持續進行，民眾發現蟻蹤，也可以通報市府處理。

紅火蟻 風箏 新竹

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