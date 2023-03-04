竹圍漁港浮動碼頭 消浪不足受損

桃園市長張善政成立公共工程體檢委員會，昨天提交竹圍漁港浮動碼頭、楊梅區公所新大樓、平鎮文化公園地下停車場3處建設檢查報告到議會，內容顯示竹圍漁港A、D區浮動碼頭設計時未長期觀測波浪，未做水工模型實驗，導致碼頭因削弱浪的設施不足毀損；有議員認為碼頭還有保固，應盡速修復，但也有人認為設法改善才是治本之道。

竹圍漁港整修工程在鄭文燦時期決議分兩期施作，浮動碼頭屬於第二期工程項目，2021年4月驗收過關，工程總經費約1.8億元。其中，A、D二區損壞部分為浮動碼頭的浮箱體，占總經費4000萬元，經專業評估，共有15座浮箱體需修復，以每座浮箱體57萬元估算，修復大約需要855萬元。

桃園市議會昨天開臨時會，針對竹圍漁港A、D區碼頭毀損一事，市府專案報告指碼頭工程無長期觀測波浪，還引用其他地方的水文資料作為依據，導致碼頭消減海浪強度不足，使得浮箱體毀損。

「應該有保護裝置，卻便宜行事，造成碼頭不能用，白白浪費人民納稅錢。」國民黨市議員徐其萬表示，竹圍漁港不是第一次興建浮動碼頭，但以前做的浮動碼頭用了快20年也只要例行保養維護，不像前市政府做的，一年就損壞不能用。A、D區風浪強勁，必須先在外圍做防波堤或設置消波塊，才能穩固碼頭不因風浪猛烈損壞。

民進黨市議員游吾和則說，浮動碼頭工程有一定的難度，目前還在保固期，希望趕快修復發揮功能，不要藉口工程體檢讓碼頭空蕩蕩，沒有功能，失去原先蓋浮動碼頭的好意。

農業局表示，A、D區還有其他損壞原因待釐清，目前已託中華民國水利技師公會全國聯合會鑑定，同時透過公共工程體檢委員會總體檢，3月底前提出更合適的解決方針。