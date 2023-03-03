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全中運網球場開賽當天才驗收遭批 竹東鎮公所會檢討

中央社／ 新竹縣3日電

全中運網球資格賽昨天開打，台灣運動產業協會理事長徐正賢質疑，場地開賽前才完工、驗收，安全堪憂。竹東鎮公所今天說，確實在賽程當天驗收完成，會檢討避免類似情況發生。

徐正賢向中央社記者表示，舉行國中組賽的中正網球場，是以水泥地上鋪設人工草皮，需經過一段時間踩踏才會平整，但開賽前才完成施工，場地安全有疑慮，甚至發生來自高市福山國中網球隊的張姓選手，疑因場地不平滑倒受傷退賽。

竹東鎮公所主任秘書黃至銓向中央社記者表示，去年12月底時在滾動進行工程施作時發現，底下水溝溝蓋過於老舊，會影響鋪面產生高低差等情形，以及場內排水不佳要進行清淤，需重新設計洩水坡度等，因而追加經費從原本新台幣500萬元增至750萬元。

黃至銓說，後來再因附近圍網老舊也需汰換，今年1月時再爭取增加經費，從750萬元提升至900萬元，由於以上狀況皆是無法預期，是施工後才有辦法來發現，公所也立即爭取經費改善，盼盡快進行。

黃至銓指出，在成功爭取經費後於1月中旬繼續趕工，但因工程歷經經費爭取、重新設計與再施工等環節，為趕上賽事，連同假日期間施工也不中斷。

黃至銓表示，在竹東鎮立網球場（硬地）部分於2月28日驗收，而中正網球場（人工草地）是在3月1日完工、3月2日驗收。

黃至銓說，對於此事選手意外事件，公所感到遺憾、也抱歉，希望選手能盡快康復，公所也會檢討避免類似情況發生。

竹東鎮公所向中央社記者說，全中運由新竹縣政府主辦，全縣僅竹東鎮有足夠網球球場空間，因此網球項目於竹東鎮舉辦，縣府委由竹東鎮公所辦網球場整修工程。

新竹縣政府提供新聞資料指出，有關選手受傷醫藥費全額負擔，會全力維護學生權益。另全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至27日為正式比賽。

新竹 運動

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