新竹漁港風箏賽場、魚鱗天梯現紅火蟻 市府投藥防治

新竹漁港國際風箏賽場、魚鱗天梯是熱門觀光景點，但近月多處草地上插滿警示「紅火蟻防治區」的小紅旗，有居民擔心是土壤有異，才會造成紅火蟻肆虐。竹市府產發處指出，2019年即有紅火蟻現蹤風箏賽場，雖有定期投藥，但紅火蟻自然遷飛仍可能會造成擴散，將持續加強防治，確保遊客安全。

有南寮居民表示，今年2月份先是在靠海的魚鱗天梯附近看到紅火蟻，周邊密密麻麻插上「紅火蟻防治區」的三角型警示小紅旗，最近在一旁的國際風箏賽場又看到許多小紅旗還有蟻穴，這裡遊客不少，尤其假日常有家長帶孩子來，擔心紅火蟻危害擴大。

議員宋品瑩也接獲陳情，認為可能是風箏賽場草皮養護不佳，造成紅火蟻肆虐，也擔心是不是土方有問題，已排定下周一現勘了解防治情形，以及草皮養護經費與過程。

產發處指出，紅火蟻為外來入侵種，北部多個縣市都有紅火蟻入侵。依國家紅火蟻防治中心資料，竹市目前列管紅火蟻防治區域約232處，包含各公有或私人場域共1387公頃，以頭前溪沿岸為防治重點，必須6個月以上無發現紅火蟻才能解除列管。

市府產發處長許智堡說，新竹漁港內國際風箏賽場2017年完工，此處在2019年發現紅火蟻蹤跡，研判是自然遷飛而來，產發處每月在風箏賽場投藥量約2500公克，由於風箏賽場範圍大，可能某區域防治完後，又因蟻飛導致另個區域出現紅火蟻，難根治。

產發處指出，針對風箏賽場紅火蟻會先插旗確認巢穴位置，並定期投藥防治、持續監測是否已消滅，未來仍會依循行政院農業委員會頒訂「紅火蟻防治標準作業程序」持續防治作業。民眾如果發現疑似紅火蟻現蹤，可撥打1999專線通報市府。