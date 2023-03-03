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桃園勞動局捍衛長榮航勤員工權益 限期工會受理入會

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府勞動局今天下午在勞工教育大樓召開長榮航勤員工申請加入工會的協調會，強調工作服務證也可以做為申請入會的文件依據，工會不得拒絕，圖為教育大樓會議、教室場地。圖／桃園市政府勞動局官網
桃園市政府勞動局今天下午在勞工教育大樓召開長榮航勤員工申請加入工會的協調會，強調工作服務證也可以做為申請入會的文件依據，工會不得拒絕，圖為教育大樓會議、教室場地。圖／桃園市政府勞動局官網

桃園市政府勞動局今天下午表示，長榮航勤員工連署反映長榮航勤工會要求須提供在職證明才能入會，不同意用識別證或其他文件代替，造成員工申請入會困擾。

勞動局收到員工反映後今天下午在勞工教育大樓召開協調會，盼工會和員工雙方能依誠信原則協商，和平解決紛爭。長榮航勤工會以公司人力不足及排班時間難以配合為由，未派人出席協調會，委託長榮關係企業工會出席，協調會上對於以識別證申請入會未達成共識，表示要帶回討論。

勞動局說明，已發文向工會重申員工有加入工會權利，並告知工會過去的入會申請表原本就沒有要求需要在職證明，因此工作服務證或其他足以證明是公司員工的證件，都可以作為申請加入工會的文件依據；隨文還檢送224名員工識別證影本，限期長榮航勤工會收到文20日內儘速召開理事會審理員工入會事宜。 

勞動局強調，工會如果依然置之不理違反章程情節重大，經限期改善屆期仍未改善時，不排除依工會法第43條第2項規定撤免理監事，並以工會有無從依章程運作的情形，依工會法第37條第2項規定聲請法院解散工會。

勞動局表示，一直積極處理長榮航勤公司員工連署加入工會事宜，包括召開協調會，限期工會理事會審查員工入會，並發文該工會重申員工有加入工會權利，如限期未改善將依法撤免理監事及聲請法院解散工會。

長榮航勤 桃園

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