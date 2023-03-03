桃園勞動局捍衛長榮航勤員工權益 限期工會受理入會

桃園市政府勞動局今天下午表示，長榮航勤員工連署反映長榮航勤工會要求須提供在職證明才能入會，不同意用識別證或其他文件代替，造成員工申請入會困擾。

勞動局收到員工反映後今天下午在勞工教育大樓召開協調會，盼工會和員工雙方能依誠信原則協商，和平解決紛爭。長榮航勤工會以公司人力不足及排班時間難以配合為由，未派人出席協調會，委託長榮關係企業工會出席，協調會上對於以識別證申請入會未達成共識，表示要帶回討論。

勞動局說明，已發文向工會重申員工有加入工會權利，並告知工會過去的入會申請表原本就沒有要求需要在職證明，因此工作服務證或其他足以證明是公司員工的證件，都可以作為申請加入工會的文件依據；隨文還檢送224名員工識別證影本，限期長榮航勤工會收到文20日內儘速召開理事會審理員工入會事宜。

勞動局強調，工會如果依然置之不理違反章程情節重大，經限期改善屆期仍未改善時，不排除依工會法第43條第2項規定撤免理監事，並以工會有無從依章程運作的情形，依工會法第37條第2項規定聲請法院解散工會。

勞動局表示，一直積極處理長榮航勤公司員工連署加入工會事宜，包括召開協調會，限期工會理事會審查員工入會，並發文該工會重申員工有加入工會權利，如限期未改善將依法撤免理監事及聲請法院解散工會。