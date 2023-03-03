復興採桂竹筍體驗報名至24日止 繳200元可參與多項活動

桃園復興區桂竹筍遠近馳名，每年3至5月為桂竹筍盛產季，今年將持續舉辦採筍體驗，活動預定於4月15、22及29日3天提供每梯10組名額供遊客參與，僅需繳交200元報名費就可將6支桂竹筍帶回家，並有剝筍及筍子大餐等體驗，活動報名至本月24日額滿為止；另有意願參與的筍農須於本月13日前向里辦公室提出申請。

復興區桂竹筍種植面積超過3364公頃，採桂竹筍農事體驗活動自2019年開始舉辦，桂竹筍是上天給予的天然有機且友善農作物，以往是在4月初開始盛產，不過今年雨量較少，預估將於4月中旬盛產，不過仍要依天氣確認採筍情形。

復興公所表示，活動預定於4月15、22及29日舉行，每梯次提供10組體驗，每組可提供15至20名遊客共約540人參與，遊客僅需繳交200元的報名費，就可將6支筍子帶回家及體驗剝筍並品嘗至少4菜1湯的桂竹筍大餐。

復興公所說，有意願參加並自有桂竹園的筍農可於3月13日前向各里辦公處提送申請，公所也將按每梯次實際核定報名體驗人數給予800元材料費。