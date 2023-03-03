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未來一周迎好天氣！北部日夜溫差大僅這地區有午後雨

復興採桂竹筍體驗報名至24日止 繳200元可參與多項活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興區桂竹筍遠近馳名，每年3至5月為桂竹筍盛產季，今年將持續舉辦採筍體驗，活動預定於4月15、22及29日3天舉行。圖／復興區公所提供
桃園復興區桂竹筍遠近馳名，每年3至5月為桂竹筍盛產季，今年將持續舉辦採筍體驗，活動預定於4月15、22及29日3天舉行。圖／復興區公所提供

桃園復興區桂竹筍遠近馳名，每年3至5月為桂竹筍盛產季，今年將持續舉辦採筍體驗，活動預定於4月15、22及29日3天提供每梯10組名額供遊客參與，僅需繳交200元報名費就可將6支桂竹筍帶回家，並有剝筍及筍子大餐等體驗，活動報名至本月24日額滿為止；另有意願參與的筍農須於本月13日前向里辦公室提出申請。

復興區桂竹筍種植面積超過3364公頃，採桂竹筍農事體驗活動自2019年開始舉辦，桂竹筍是上天給予的天然有機且友善農作物，以往是在4月初開始盛產，不過今年雨量較少，預估將於4月中旬盛產，不過仍要依天氣確認採筍情形。

復興公所表示，活動預定於4月15、22及29日舉行，每梯次提供10組體驗，每組可提供15至20名遊客共約540人參與，遊客僅需繳交200元的報名費，就可將6支筍子帶回家及體驗剝筍並品嘗至少4菜1湯的桂竹筍大餐。

復興公所說，有意願參加並自有桂竹園的筍農可於3月13日前向各里辦公處提送申請，公所也將按每梯次實際核定報名體驗人數給予800元材料費。

公所指出，過去有現採桂竹筍炒肉絲、溪蝦溪魚、農戶自產的高麗菜或時蔬、其他依農戶自己養的放山土雞等料理，讓參加採筍的遊客能賓至如歸；也有農戶表示，過去2年疫情影響，遊客人數減少，希望透過今年活動再將優質農作物推廣給所有遊客。

桃園復興區採桂竹筍體驗將於4月15、22及29日3天提供每梯10組名額供遊客參與，僅需繳交200元報名費就可將6支桂竹筍帶回家，並有剝筍及筍子大餐等體驗。圖／復興區公所提供
桃園復興區採桂竹筍體驗將於4月15、22及29日3天提供每梯10組名額供遊客參與，僅需繳交200元報名費就可將6支桂竹筍帶回家，並有剝筍及筍子大餐等體驗。圖／復興區公所提供

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