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桃園介壽路自來水破管 八德、桃園區4652戶6點前停水
自來水公司在桃園市八德區介壽路一段300mm口徑PVCP（塑膠管）今天下午破管，二區處桃園服務所發布停水消息，預估從下午2點20分至6點停水4.5小時，搶修影響停水戶數4652戶，降壓戶數4567戶。
停水區域涵蓋八德區介壽路一段、前程街、力行街、大明街、大福街、天祥街、德壽街、忠勇西街、思源街、桃德路、正福一至八街、正福六街、正福街、瑞泰街、自強街、金門街、青溪一至三街、青溪街。
桃園區停水範圍三和街、介壽路、介壽路一段、介新街、力行街、南山街、南豐一至三街、南豐街、壽昌街、宏昌六街、宏昌十一街、建國路、德壽一至六街、德壽街、永美街、漢中路、潮洲街、玉山街、秀山路、青田街沿線含巷弄。
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