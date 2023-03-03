全中運球場問題釀傷遭批有夠爛 竹縣府：全力協助

新竹縣全中運網球資格賽昨天起在竹東鎮立網球場及中正網球場展開，卻疑因場地不平整，造成選手比賽時扭傷倒地，受傷選手代表的高雄市福山國中提出抗議，新竹縣教育局回應都有替選手投保，由保險負責選手受傷醫療及復原期間復健相關費用，並將在今天下午向體育署說明。

新竹縣府回應，本次資格賽高雄市網球國中組選手受傷醫療費用，及復原期間復健相關費用，本賽會之參賽選手皆有投保公共意外責任險及團體傷害保險運動員團體傷害保險，後續並由新竹縣政府執委會全力協助相關事宜。

縣府指出，針對竹東中正網球場的人工草皮場地，原經裁判長、賽事經理等認可，符合場地標準與規範，但後續傳出選手受傷事件，為了排除對於競賽場地的疑慮，力求給予選手安全、安心的比賽環境，新竹縣政府執委會將於今天下午至體育署說明，並針對延期辦理比賽、更換場地比賽提出提議。

今天網球資格賽照常舉行，不過現場仍有其他縣市代表對的教練不滿主辦方將還沒準備好的比賽場地就提供選手上場比賽，有來自南投縣的教練就批，從沒有看過全國賽的場地如此糟，直批「場地有夠爛」，質疑今天若是造成職業選手受傷，新竹縣政府該如何負責。

有選手指出，比賽第一天就發現現場場地凹凸不平，事後便傳出至少有2位選手在比賽時摔倒受傷，而且傷勢不輕，恐怕影響後續比賽生涯，也有家長表示，第一天時就已發現場地鋪沙量不夠，會造成選手在場上比賽移動時有受傷風險。

據了解，該事發場地為竹東鎮公所所屬中正網球場，確實在比賽前一天的3月1日才完成驗收，隨即由鎮公所將場地移交給新竹縣教育局借為比賽之用，比賽期間球場維護管理由教育局全中運主辦方負責，不過今天場地平整情況已有改善。