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鼓勵店家汰換耗能設備 竹市祭216萬元補助申請開跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天宣布，今年持續推動服務業汰換節能設備補助，即日起受理申請。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天宣布，今年持續推動服務業汰換節能設備補助，即日起受理申請。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天宣布，今年持續推動服務業汰換節能設備補助，搭配業者節電需求擴增補助品項外，提供新安裝天花板節能循環扇、空氣簾（門）、汰換照明設備為LED燈具雨空調系統冰水主機等設備補助，總金額216萬元，藉此鼓勵用戶汰換耗電設備並應用節能技術，抑制碳排放量，逐步實現2050淨零排放的永續社會。

市長高虹安說，新竹市擁有舊城區、九大公有零售市場附近商圈、巨城商圈及火車站商圈等，擁有眾多特色店家、美食文化等，從歷史脈絡可知商圈發展悠久，但店家設備部分老舊，鼓勵店家透過汰換傳統燈具或其他節能設備，打造舒適節能市場商圈。

市府產發處長許智堡說，新竹市政府今年攜手經濟部成功爭取中央補助推出「111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫」，即日起開放申請，包含老舊照明燈具每具最高補助750元、無（接）風管空氣調節機每瓩（kW）補助2500元、空調系統冰水主機每噸（RT）最高補助5000元、能源管理系統最高補助14萬元設置費用。

另，計畫也補助店家新安裝天花板節能循環扇每台最高補助2000元及新安裝節能空氣簾（門）每台最高補助5000元。歡迎新竹市公有市場及服務業（含政府機關）等單位共同響應節電，儘早汰舊換新。

產發處表示，申請單位備齊應備文件即日起即可送件，可採郵寄至「新竹市政府產發處 服務業節能設備汰換補助專案收」，或上班日上午8點到下午5點親自送至市府產發處服務櫃台，補助額度有限，申請補助順序採送件時間（以郵戳時間為憑）為準，歡迎符合補助資格踴躍提出申請。

竹市府產發處3月9日及3月14日辦理「111年度第二期新竹市節電夥伴補助計畫宣導說明會」2場次，歡迎竹市轄內公有市場及服務業（含政府機關）踴躍報名參加，報名網址https://ppt.cc/fJHz7x。民眾若有相關疑問歡迎洽詢03-5216121#305、03-5910008#44。

新竹市政府今天宣布，今年持續推動服務業汰換節能設備補助，即日起受理申請。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天宣布，今年持續推動服務業汰換節能設備補助，即日起受理申請。圖／新竹市政府提供

新竹 節電

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