桃園羅浮溫泉4月1日起將暫停開放約半年 民眾可退票

桃園復興區羅浮溫泉前年11月盛大開幕，吸引不少民眾前往泡湯，不過為配合外部的免費泡腳池與內部的加熱、排煙、蓄水池等設備運行一段時間設備耗損，因此將自今年4月1日起暫停營業，工程預計下周決標，園區預計暫停營業半年時間；業者表示，若民眾先前有購買票券可於3月31日前至園區櫃台退票，不過票券沒期限，若民眾保留票券每持有5張再加贈1張優待券。

2018年完成羅浮溫泉1號井工程，引溫泉水至泰雅溫泉公園打造免費泡腳池，2019年再完成羅浮溫泉2號井鑿井工程，2020年完成6口羅浮溫泉大眾湯池，大眾湯池於2021年11月開放使用，可容納120人使用，水溫維持41度，是富有豐富碳酸氫鈉的鹽泉。

桃市府風景管理處表示，因原有的泡腳池與內部的加熱、排煙蓄水池等設備，運行一段時間發現可再改善優化，也有遊客反映水池會忽冷忽熱，為了讓所有設備變得更加完備，才會暫停營業整修，目前工程下周決標。

羅浮溫泉業者表示，以往園區夏天會改放冷水變冷泉，不過為改善設備，將重新興建泡腳池，預計暫停營業6個月；民眾先前購買的票券可於3月31日前每除週二休園外，每周一至周五上午10時至下午6時許至園區櫃台退票。不過因票券為有其線，業者建議可保留票券，每持有5張票券可再獲得1張免費招待券。