楊梅體育園區7月啟用 周邊交通逐步改善

桃園楊梅體育園區原訂去年9月完工，不過受延宕影響將至今年7月完工啟用，不過地方擔心周邊道路未優化，恐讓現在打結交通雪上加霜，桃市府新建工程處拓寬台1線接裕成路二期道路預計3月8日可完工，而裕成路涵洞及環東路150巷也正辦理都市計畫變更。

楊梅體育園區跆拳道暨運動場館是地下1層及地上4層樓，總樓地板面積約4343坪建築，原園區要興建3棟建築，不過後來縮減規模改為跆拳道暨運動場館及運動展演中心各一棟。

桃市府體育局表示，原園區要興建3棟建築，不過後來縮減規模改為跆拳道暨運動場館及運動展演中心各一棟，除變更契約外，雨天因素及鋼構、金屬板等原物料受大環境影響使工期展延約3個多月。

體育局說，目前工程廠商已報竣，不過後續將驗收確認並點交給OT廠商，預計今年7月可完工啟用；而另一棟運動展演中心尚未有經費，體育局正積極處理，盡速讓園區更加完備。

桃市府新建工程處表示，裕成路接台1線1期268公尺已於2020年完工，二期285公尺拓寬工程目前已完成遷移電桿及側溝，預計3月8日前可完成路面鋪設，道路將從原有的8至10米拓寬為10至12米，並將改為出台1線可到2線道，紓解交通。

至於地方有聲音希望能在楊梅體育園區後方開設一條由瑞溪路一段直接通往裕成路的道路，工務局回應，因涉都市計畫道路線型調整，且路面高差大，楊梅公所去年已提報開瓶計畫審議，目前仍在調查地主拓寬意向。