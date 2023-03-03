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新竹棒球場草皮「長香菇」 網驚呼：太潮了吧！

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供

新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。畫面曝光後立刻引發網路熱烈討論，不少人留言驚呼大酸「太潮了」、「要轉型生態農場了」、「12億元靠採香菇回本」再掀話題。

據了解，新竹棒球場內長出菇類的位置是在投手丘到本壘板中間的草皮區，前天市議棒球場改善監督小組首度進入球場了解最新狀況，不僅發現外野積水情形比預期嚴重，水完全排不出去，走到投手區一帶時，還看到長出一朵朵香菇，感到不可思議。

時代力量議員林彥甫說，當時看到草皮長出香菇，覺得很奇怪，這也代表草皮下方排水性能不佳，造成場地異常潮濕，才讓香菇有可能生長。設計廠商表示排水改善需全區挖溝，工期長達3到4個月，但排水效果無法保證。

林彥甫認為，竹市雖是全台唯一有地下停車場的球場，但設計廠商艾奕康公司不能以此為由來辯稱是造成排水問題的主因；草皮黏土成分過高、長出雜草很可能就是採用劣質草皮，本來就是廠商要負責，不應是用「吸收改善成本」來淡化工程缺失。

新竹棒球場長出香菇的畫面曝光後，也立刻引發PTT網友熱烈討論。不少網友留言嘲諷是「最新的生態工法吧」、「棒球場兼香菇養殖場」，還有人認為現在缺水，乾脆要棒球場改建成水庫，還有網友意有所指地，暗酸留言這番場景是「姑息養堅」。

新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供
新竹市立棒球場工程排水不良，不僅挖出的坑洞「沒下雨也積水」，議員日前會勘球場時也驚見草皮區「長出香菇」，數量至少十多朵。圖／市議員林彥甫提供

香菇 新竹市立棒球場

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