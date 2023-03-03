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鄭朝方推串連交通網絡 竹北將廣設YouBike站

中央社／ 新竹縣3日電

竹北市公所今天表示，竹北醫療量能持續升級，為方便民眾前往醫院，除有竹北市民公車外，將廣設YouBike站點，讓交通路網更便利。

竹北市公所發布新聞稿指出，醫療量能不斷升級，東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹台大分院生醫醫院接連進駐竹北，3家醫院日前也至市公所拜訪，與竹北市長鄭朝方交流。

鄭朝方說，醫療發達與交通網絡相輔相成，除竹北市民公車之外，公所也已編列新台幣8000萬元預算，將新增、廣設YouBike站點，能公車搭配YouBike騎行，讓醫療人員與相關產業從業人員方便上班，民眾就醫方便。

鄭朝方表示，此外竹北醫療資源逐年提升，如在東元醫院已成立竹縣第一家發展遲緩兒童聯合評估中心暨兒童早期療育中心，提供遲緩兒物理、職能、語言、心理等評估；中醫大新竹附醫及新竹台大分院，也對早療投注相關醫療資源。

鄭朝方說，竹北市公所期盼未來能以公部門力量，結合在地醫院資源，幫助更多市民。

鄭朝方

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