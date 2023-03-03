竹市議會辦捐血活動送大福、毛巾 議員、民眾熱血響應

新竹捐血中心持續對外募血，市議會連續4年舉辦公益捐血活動，今天在議會前廣場邀集捐血車進駐，凡完成捐血者可獲得毛巾、大福與圍巾等好禮，吸引不少議員、里長與民眾挽袖響應捐熱血。議長許修睿也說，活動將持續到下午，目標募集200袋，替血液庫存盡一分心力。

今天一早包括東區、北區、香山區的里長們，紛紛呼朋引伴，號召里民，參與捐血活動，多名議員，包括宋品瑩、黃文政、蔡惠婷、段孝芳、劉崇顯、鍾淑英、徐美惠、陳治雄、吳旭豐、林彥甫、蕭志潔、陳啓源、陳慶齡等議員也出席響應捐血活動。

市議員黃文政是捐血熟面孔，他說，20歲當兵時第一次捐血，還有榮譽假可放，從此養成捐血習慣，「到現在應該已經捐了100多次」，拿了好幾張獎狀，認為捐血可以助人，相當快樂。今天也響應議會的捐血活動，挽袖捐血500CC。

「人生第一次捐血，有點小緊張。」37歲的市議員吳旭豐是首捐族，他說，以前就讀生命科學系曾因為實驗有抽過血，過去也一直想要嘗試捐血，但因為忙於工作沒有成行，在議長的號召之下，今天終於有了「第一次」，希望充實血庫、幫助需要的人。

主辦的議長許修睿說，今天凡是完成捐血250CC者，致贈運動毛巾與大福，捐血中心則回饋捐血者1條圍巾；捐血500CC者，甚至還可以加碼抽畫作，邀來在地知名大師現場揮毫，捐血者可以說是滿載而歸，最主要是參與公益活動的慈悲心與成就感。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，每次舉辦捐血活動都感受到有如寒風中的一道暖流。有鑑於連續假期通常都是血液庫存危險期，很感謝在許修睿議長支持下，讓捐血活動能連辦4年，目前血液庫存以O型血最缺，只剩4天，希望各種血型者都能踴躍響應。