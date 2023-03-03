桃園龍德宮天上聖母祈福遶境 四媽祖欽點女弟子護駕

桃園龍德宮天上聖母癸卯112年遶境明天（4日）起馬，前往鹿港天后宮刈火進香，行程8天7夜，其中四媽祖鑾轎是由四媽祖遴選出的女性來扶轎，藉由女性的柔性，彰顯四媽祖的慈悲與遶境的莊嚴。

民政局指出，桃園龍德宮陣頭的特色包括很多陣頭由女性主導，宮主、仙女扶轎、花鼓陣及七寶傘全為女性，金龍陣也是由女性擔任龍珠，身負帶領金龍指引方向的重任，見證不分性別辦理祭典及宮廟事務的能力，有別於一般宗教傳統性別的觀念。

另外還有由效勞眾生與信眾家中子弟組成的金龍陣、花鼓陣、七寶傘、神將團等熱鬧陣頭，及義工們的用心服務、體貼關懷，讓隨行信眾感受家人般的親近和溫馨感受。

龍德宮今年8天7夜的南巡徒步遶境，以「福報人間 善行天下」為主軸，晚上分別駐駕於犁頭山蓮華寺、西湖五龍宮、大雅永興宮、鹿港天后宮、豐原鎮清宮、後龍太龍宮及楊梅錫福宮，3月12日圓滿回駕。

民政局局長劉思遠說，桃園龍德宮平時積極投入公益慈善及社會教化事業，數度獲市府表揚；99年迄今，年年獲得內政部肯定為績優宗教團體，109年獲行政院頒宗教公益深耕獎，是發揮天上聖母護佑眾生慈悲心的具體表現。

劉思遠表示，龍德宮四媽祖遶境路線沿著臺1線行進，在桃園市周邊景點包括桃園區擁有北臺灣最長滾輪溜滑梯的風禾公園，中壢區中平路故事館透過老照片、舊時代文物，及文創專區、藝文展覽、城市講堂、客家文化體驗等，同時了解老屋的人文風貌。壢小故事森林位於中壢國小旁，展館是1917年興建的百年教師宿舍，現有親子共學空間，從講座、繪本故事、食育體驗、手作勞作，拓展孩子知識的廣度，讓信眾遶境後可以有不同的體驗。