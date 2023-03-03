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新竹縣推閱讀智慧存摺 集點就能換藍牙喇叭鼓勵看書

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣推出閱讀集點存摺，用獎品要鼓勵民眾疫情後重拾閱讀習慣。圖／竹縣府提供
新竹縣推出閱讀集點存摺，用獎品要鼓勵民眾疫情後重拾閱讀習慣。圖／竹縣府提供

新竹縣文化局為鼓勵民眾疫情後能重返圖書館，今年首次推出「兔好書行萬里之智慧存摺」，要鼓勵大小朋友閱讀集點換好禮、抽獎，希望國中生以上愛書人，可以到新竹縣各公立圖書館每次借閱6冊以上書籍集1點，用點數換好禮培養閱讀習慣。

文化局表示，受新冠疫情影響，民眾減少出入圖書館等公共場所，改變閱讀習慣，為鼓勵民眾在後疫情時代重返圖書館，希望以閱讀集點就能換藍牙喇叭等限量好禮，或換摸彩券抽氣炸鍋、腳踏車等大獎，讓民眾能重拾書本閱讀。

文化局說明，存摺閱讀集點活動參加對象為國中生以上的愛書人，可到新竹縣文化局圖書館及13鄉鎮市立圖書館領取閱讀存摺，在任一館每次借閱6冊以上館藏書籍（不包含視聽資料）每天可集1點， 每次全程參與新竹縣公共圖書館活動（不包含爹地媽咪說故事）可集2點，集到的點數可兌換獎品或抽獎券。

存摺閱讀集點活動換限量好禮，包括每集到30點可換超商7-11商品卡150元或復古藍牙喇叭音響，每60點可換全聯商品劵300元或LED趣味龍鬧鐘，90點可換家樂福提貨劵500元或可收納購物車。

此外，集點亦可選擇兌換摸彩券，抽獎則分為3波時間，分別在6月、9月及12月進行抽獎，獎品包含氣炸鍋、氣泡水機、智能手錶、無線充電盤、折疊腳踏車、星巴克飲料劵、點心料理機等好禮。

文化局指出，今年兒童閱讀集點卡活動預計在3月8日推出，將規畫系列豐富獎品，鼓勵學齡前至國小6年級學童快樂養成閱讀習慣，同時文化局精選童書故事，推出「小圖妹妹說故事」Podcast節目，把圖書館中看不完的好書化成魔法，固定在每周三上線新故事，讓故事不只能用「聽」的， 還能親子一起討論，激發無限創造力。

為延續圖書生命，推廣惜物愛物的理念，文化局預計在3月26日在文化局圖書館B1戶外閱讀區，推出一年一度的四季換書樂好書交換活動，民眾可將完整、乾淨、狀況佳的書籍拿出來交換，當天將舊書送至活動地點，圖書館將發送「換書卡」，每1本書可兌換1枚點數，作為好書交換使用。

縣長楊文科表示，隨著科技的進步，近年短影片蔚為風潮，也成為人們獲取知識、訊息、下班紓壓的主要方式，相信許多人很久沒有平靜下心好好看一本書，慢慢吸取書中的知識養分，因此竹縣今年以兔年為主題，推出實體智慧存摺簿，鼓勵鄉親在後疫情時代回到圖書館，在書中開啟智慧旅程，體驗滿滿的文化饗宴，享受閱讀樂趣。

圖書館 文化局

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