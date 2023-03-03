竹東網球場驗收不到3小時就讓選手上陣 高市嚴正抗議

高雄市福山國中3年級張姓學生2日隨隊參加在新竹縣舉辦的2023年全國中等學校運動會網球資格賽，疑因場地未鋪平導致滑倒腳踝受傷，是否影響日後運動生涯不得而知，學校及家長批評，新竹賽場至賽前一天仍在趕工，清晨驗收不到3小時就讓選手下場比賽，讓原本奪牌有望的學生可能夢碎，「太過草率」！

高雄福山國中三年級張姓學生從國小就接受網球訓練，被學校視為網壇明日之星，學校網球後援會也說，張同學潛質看好，不料在狀況最耀眼時卻受傷！福山國中學務主任簡志源表示，這次全中運是張同學國中生涯最後一戰，希望教育局能協助他保住4月參與決賽的資格。

高市教育局表示，福山國中張同學昨天受傷後送往榮總，已消腫回到隊上，尚不確定是否可以再比賽。教育局已請駐場代表呂明信侯用校長前往關心。初步了解，位在新竹縣的賽場至3月1日深夜仍在施工，2日一早就比賽，選手根本無法適應場地，呂校長也有向大會抗議，因此教育局要求，主辦單位應全額負擔選手醫療費，另選手參加的混雙賽事場次，應延到會內賽再行辦理，以保障選手權益。

福山國中網球隊後援會長羅嘉季說，全台網球訓練場幾乎都是用紅土或硬地，沒在用草地練習，新竹縣竹東賽場3月2日要比賽，3月1日深夜還在施工，至2日清晨5點才驗收，場地疑因施工草率，接縫處高低不平，沙子也未鋪平，孩子因沒能先適應場地，比到倒數第二局時為了救球，踩到接縫處跌倒，被迫棄賽，連上救護車都沒人陪同，孩子疑撕裂傷，腳腫得厲害，未來不知是否影響運動生涯。

羅嘉季說，今早有與新竹全運會籌備處通電話，對方承認場地施工到清晨4點才完成，5點驗收，早上8點就讓孩子打，賽前裁判方認為可以比，但我覺得程序草率，有疏失。網球選手培養不易，張同學前途看好，此次比賽已做足準備，想替學校拿牌，卻因比賽場地安全性不足受傷，心情沮喪無比，懊惱、難過，無助。