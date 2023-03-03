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五洲新藝園319苗栗中正堂「與偶相遇」 今起開放索票

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
五洲新藝園3月19日下午2點30分將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出。圖／苗栗縣政府提供
五洲新藝園3月19日下午2點30分將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳演出。圖／苗栗縣政府提供

五洲新藝園3月19日下午2點30分將在苗栗縣文化觀光局中正堂前廳推出「與偶相遇─藝起玩樂趣」，索票入場，文觀局今天上午9點起開放索票，民眾可至文觀局服務台、苗栗及竹南旅遊服務中心、高鐵旅遊服務中心索票，每人限索2張，索完為止。

文觀局展演藝術科指出，「五洲新藝園」掌中劇團由團長陳永發在1969年創立，他自幼就對傳統布袋戲有高度學習興趣與熱忱，小學師承虎尾「新五洲」胡新德門下學習掌中技藝，歷經4年6個月不斷磨練，秉持「一步一腳印」精神，終於苦學有成，從學徒漸升格為主演，自此成為劇團重要台柱之一。

出師後返回故鄉開台成立「五洲新藝園」掌中劇團，他的長子陳寬銘並在「真五洲」國寶大師黃俊雄門下習藝，參與演出射鵰英雄傳、新雲州大儒俠史艷文、苦海女神龍及風雲等節目。

文觀局表示，五洲新藝園有全台唯一的「互動式創新布袋戲」，多年來吸引國外友人及各地親子賞玩，今年首推180公分超大型木偶三變「 變裝、變臉、變傘」，劇團運用電視木偶並以「創新、互動、驚奇、歡笑、體驗」特色見長，節目精彩有趣又可和木偶互動，上台體驗操偶感受，歡迎民眾到現場留下深刻印象。相關訊息可上Fb「貓裏藝文」粉絲專頁，或苗栗縣文觀局網站查詢。

布袋戲 苗栗縣 親子

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