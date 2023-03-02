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檢舉虐狗未開罰遭批 竹縣動保所：先裁定不得飼養

中央社／ 新竹縣2日電

新竹縣新豐鄉一處工廠日前發生疑似虐狗事件，民眾拍影片檢舉，動保所現場突擊因犬隻未受傷，虐狗部分未開罰，動保團體要求應處置飼主。動保所今天說，已裁定飼主不得飼養。

台灣貓狗人協會、新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會今天在在新竹縣動物保護防疫所前開記者會，新竹縣議員蔡蕥鍹等人出席。

記者會中指出，新豐鄉有民眾長期聽見犬隻受虐聲音，趁機拍下19部影片檢舉，動防所依犬隻未受傷為由，沒有開罰飼主，但影片清楚拍下犬隻遭虐情形，應對飼主有相關處置。

蔡蕥鍹向中央社記者表示，影片中可見一隻黃狗遭繩索套入口中，再綁緊吊起，前肢懸空近1分鐘，多次遭到繩索抽打、掌摑發出哀號，還有黑狗被攻擊頭部，遭繩索和水管抽打、多次腳踹頭部等情形。

蔡蕥鍹說，動防所依犬隻未受傷為由，虐狗部分沒有對飼主開罰，事實認定過度僵化、稽查程序不夠透明。

新竹縣動物保護防疫所向中央社記者表示，2月1日獲報後，當天派員前往現場調查，但劉姓飼主不在家，現場發現3隻黑色犬隻，經查均沒有外傷，且活動、生理機能正常。

動保所說，劉姓飼主沒有辦理寵物登記與絕育，先以違反動保法分別處新台幣3000元以及5萬元；虐待動物部分，犬隻未受傷，但事證明確，將依法裁定劉姓飼主不得飼養犬貓，這些犬隻共4隻，由民眾認養中。

動保所指出，至於劉姓飼主涉及虐犬行為，是否能依影片內容及犬隻有無受傷情形裁罰，將函請農委會釋示。

新竹 虐狗 記者會

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