桃市社企創業租金及設備補助開放申請 今年擴大補助對象

桃市府2017年成立桃園市政府社會企業中心鼓勵青年以創新的商業模式，解決社會或環境等相關的問題，並推出社會企業創業租金及設備補助，今年更放寬補助條件為設立8年內的社會企業公司都適用，每年最高9萬6000元的辦公室租金補貼。另加入社會創新的公司每年最高4萬8000元的辦公室租金補貼，即日起至年11月30日止或預算用罄前開放申請。

青年局長侯佳齡表示，市府積極推動社會企業發展，透過輔導與補助等多元方式，幫助社會企業發展出永續的商業模式，輔導方團隊縮短創業初期的摸索時間，導入各領域專業業師諮詢與輔導，並提供創業資金及設備的補助，使桃園擁有更好的社會企業發展條件。

華育國際文教有限公司原為非營利組織緬甸華文教育服務團，提供緬甸偏鄉孩子們華文教育的服務，服務團自去年接受輔導，透過專業的業師輔導商品開發、行銷規畫、財務管理等，逐步轉型為社會企業公司，更透過社會企業創業租金及設備的補助。

華育國際文教有限公司更在桃園龍潭租下店面作為烘培工作坊，採購創業所需的烘焙設備，培育在台灣的緬甸僑生烘焙的專業技術，推出「甸記」手工點心品牌，為緬甸僑生創造在台灣的就業機會，同時也是培訓緬甸華文志工的訓練場所。