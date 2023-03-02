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桃市社企創業租金及設備補助開放申請 今年擴大補助對象

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
緬甸華文教育服務團至緬甸擔任國際志工，讓當地的孩子認識中文。圖／青年局提供
緬甸華文教育服務團至緬甸擔任國際志工，讓當地的孩子認識中文。圖／青年局提供

桃市府2017年成立桃園市政府社會企業中心鼓勵青年以創新的商業模式，解決社會或環境等相關的問題，並推出社會企業創業租金及設備補助，今年更放寬補助條件為設立8年內的社會企業公司都適用，每年最高9萬6000元的辦公室租金補貼。另加入社會創新的公司每年最高4萬8000元的辦公室租金補貼，即日起至年11月30日止或預算用罄前開放申請。

青年局長侯佳齡表示，市府積極推動社會企業發展，透過輔導與補助等多元方式，幫助社會企業發展出永續的商業模式，輔導方團隊縮短創業初期的摸索時間，導入各領域專業業師諮詢與輔導，並提供創業資金及設備的補助，使桃園擁有更好的社會企業發展條件。

華育國際文教有限公司原為非營利組織緬甸華文教育服務團，提供緬甸偏鄉孩子們華文教育的服務，服務團自去年接受輔導，透過專業的業師輔導商品開發、行銷規畫、財務管理等，逐步轉型為社會企業公司，更透過社會企業創業租金及設備的補助。

華育國際文教有限公司更在桃園龍潭租下店面作為烘培工作坊，採購創業所需的烘焙設備，培育在台灣的緬甸僑生烘焙的專業技術，推出「甸記」手工點心品牌，為緬甸僑生創造在台灣的就業機會，同時也是培訓緬甸華文志工的訓練場所。

即日起至年11月30日止或預算用罄前開放申請，提供租金最長2年補助每月最高8000元、設備補助最高20萬元，目前已經支持20家社企公司創業的開辦費用，總計提供超過538萬元創業補助。今年起也開放登錄在經濟部中小企業處社會創新平台公司也可申請租金補助，最長補助2年每月最高4000元租金租金補貼。

華育國際文教有限公司培育台灣的緬甸僑生烘焙的專業技術並推出手工點心品牌。圖／青年局提供
華育國際文教有限公司培育台灣的緬甸僑生烘焙的專業技術並推出手工點心品牌。圖／青年局提供
桃市府社會企業創業租金及設備補助起跑，今年更擴大補助。圖／青年局提供
桃市府社會企業創業租金及設備補助起跑，今年更擴大補助。圖／青年局提供

社會企業 創業 租金補貼 青年

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