昔被批酬庸人事公司…洪秀寬出任桃園航空城老總 王明鉅：將整頓改變

桃園市長張善政上任後，桃園航空城公司日前首度召開董事會，通過聘任總經理洪秀寬及新增董事劉大貝人事案，兼任董事長的副市長王明鉅今表示，航空城公司過去沒有業務的各種狀況他都了解，總經理懸缺兩個月找來有經驗的洪秀寬，就是要整頓和提出新的方向。

桃園航空城公司在鄭文燦前市府時期被視酬庸人事公司，高層主管坐擁高薪，公司營運卻無建樹，在市議會挨批是「肥貓」，張善政上任後，指示「酬庸除惡務盡」，展現新市府團隊不一樣的文化。

王明鉅表示，桃園航空城公司以前「紙上作業」，現在是要真正開始做，總經理懸缺這麼久，就是要找到適當的人，而非隨便找人，由他兼任董事長，是要強力監督，透過引進外部力量，請總經理（洪秀寬）來整頓公司和提出新的方向。

洪秀寬過去在國際行銷公司服務很久，具行銷招商內行及經驗豐富，因個人家庭因素，預定中下旬新上任，新增董事劉大貝現任國民黨中常委，在財經界經驗豐富。王明鉅表示，帶領公司為航空城居民和企業服務，是洪秀寬的任務，劉大貝加入董事會，是因董事都是市府首長，張市長希望借重劉的財經長才，讓該公司有不一樣的思維。

王明鉅說，桃園航空城公司成立已經很多年，事情不多，過去諸多批評，新市府要概括承受，現在必須慢慢改變，隨著航空城計畫招商配地，今年6、7月土地區塊得標廠商提計畫進駐動工及居民安置街廓搬遷啟動，在區段徵收和工程施工之外，該公司將是居民、廠商所有問題服務的統一窗口，類似竹科管理局的管理模式，未來市府擬定產業招商策略，由航空城公司執行。