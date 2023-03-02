新竹棒球場排水爭議 她批高虹安政治操作「自取其辱」

新竹市長高虹安昨開記者會，指新竹市棒球場400多萬排水工程疑被前市府漏列或刪除，已把資料送給檢調單位。民進黨竹市議員楊玲宜在臉書發文表示，排水系統的設計分布在球場各細設工項中，市府針對排水不良應盡速決策、限期廠商改善，她還批高虹安不斷用棒球場政治操作，應研讀相關細設書圖與工項，否則是自取其辱。

高虹安昨天開記者會說明棒球場工程最新進度，並提及2018年8月教育部體育署核准計畫書與2019年的統包工程契約都有排水工程項目，經費約4千多萬元，但到了2020年的細部設計預算書與工程估驗卻沒有排水工項，市府正釐清是漏列或遭刪除挪用。

楊宜玲曾任前市長林智堅市長辦公室副主任，她在臉書發文反駁高虹安，中央所核定的經費計畫書，是依地方政府提出的計畫概算而核定經費，「基本設計或細部設計，都必須提報體育署審查，層層把關，且排水工程分散在各個工項，不可能被刻意刪除。」

楊玲宜指出，以竹市棒球場為例，2017年8月至2018年11月，是以無地下室的一般球場排水工程估列預算，到了2020年5月細部設計核定時，為回應在地里民停車需求，增設一座地下室停車場，因此增加整體排水系統施作項目與經費。

楊玲宜說，當時細部設計核定的排水工程涵蓋了球場草皮區與紅土區的土層設計，地下室停車場頂板上的落水頭與排水管又或是外野排水盲管等，「排水系統的設計確實被分散在球場各個細部設計工程裡」。去年5月所進行的查核估驗，其中就有一項是排水項目，當時的估驗官正是現任工務處長曾嘉文。

「排水系統的設計分布在球場各個細設工項中，高虹安市長當然找不到也看不到有所謂的排水工程預算編列」，楊玲宜認為，高虹安稱其中被前市府刪除或挪作它用有弊端，是汙衊這些經手承辦的市府同仁失職涉及不法，打擊其士氣。

楊玲宜認為，棒球場排水設計不良是明確事實，在未完成驗收前，發現問題，市府就有責任盡速來限期改善。如果是土層設計錯誤，那就應該全部開挖重作，如果是土層黏性隨著時間氣候的變化而黏性過高，保水度過高，那就應該如廠商建議，比照洲際棒球場作法，切溝處理，讓土層的水可以順利排出。